Elodie torna sul palco tutta zebrata: la tutina cut-out e gli stivali sono animalier Elodie ha raggiunto Rkomi sul palco durante il primo concerto del suo tour e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Ha puntato sul total animalier, seducendo il pubblico con una tutina zebrata coordinata a degli stivaletti col tacco a spillo.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 sembra essere l'anno di Elodie: dopo essersi presa una breve pausa dalla musica la scorsa estate, è tornata a spopolare con le sue hit, basti pensare al fatto che Bagno a mezzanotte sta scalando le classifiche, tanto da essere destinata a diventare uno dei tormentoni della bella stagione. Nel video del nuovo singolo ha incantato tutti tra capelli lunghissimi e audaci completini intimi ma la cosa che in pochi si aspettavano è che anche sul palco avrebbe messo in atto una svolta di stile così tanto sensuale. Ieri ha raggiunto il collega Rkomi al primo dei concerti del suo tour e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di femminilità e originalità.

Elodie in total animalier

La coda del diavolo è il titolo della hit firmata a "quattro mani" da Rkomi ed Elodie e, complice il suo successo, i due non hanno potuto fare a meno di riunirsi per la prima tappa del tour del cantante. Per l'occasione l'artista romana ha letteralmente spopolato in fatto di sensualità, lasciando senza fiato i presenti. Ha fasciato la silhouette da urlo con una tutina seconda pelle completamente zebrata di Off-White, per la precisione un modello della collezione S/S 2022 con dei provocanti tagli cut-out sul busto e un reggiseno che le ha strizzato il décolleté. Per completare il tutto ha scelto degli stivaletti in tinta, aggiungendo un tocco ancora più audace all'outfit total animalier.

Elodie in Off-White

La svolta di stile di Elodie

Da qualche tempo a questa parte Elodie ha stravolto il suo stile, proponendo dei look sempre più sensuali e provocanti a ogni apparizione pubblica. Leggings aderentissimi con le ghette, micro shorts abbinati a giacche di pelle multicolor, minidress a grembiule e treccine afro: oltre a mettere in risalto il suo animo da pantera, la cantante è anche iper griffata. Chi è il "responsabile" di questa svolta di stile? Il nuovo stylist Lorenzo Posocca, lo stesso che segue anche Dua Lipa e che ora sembra avere intenzione di trasformare la cantante romana in una diva internazionale. Quale sarà il prossimo outfit che lascerà il pubblico senza parole?