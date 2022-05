Elodie, la nuova trasformazione è rock: lancia la giacca di pelle multicolor per la primavera Elodie è tra le protagoniste indiscusse della primavera 2022 con la sua nuova hit Bagno a Mezzanotte. Al di là del successo professionale, ha ancora una volta dimostrato di essere icona fashion: per la bella stagione ha lanciato la giacca di pelle multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sembra non sbagliare un colpo da qualche anno a questa parte e anche nella primavera 2022 ha dimostrato di non avere rivali in fatto di talento e di stile. Sta scalando le classifiche italiane con la sua Bagno a Mezzanotte, nel cui video appare super sensuale in intimo e con i capelli lunghissimi, e nel frattempo non perde occasione per mettere in mostra il suo animo glamour. Dopo i pantaloni a vita bassissima sfoggiati qualche giorno fa, nelle ultime ore ha lanciato un nuovo trend: quello della giacca di pelle multicolor, capo perfetto per aggiungere un tocco variopinto e rock a ogni tipo di outfit per la bella stagione.

Elodie con i micro shorts

Il nuovo look da imitare assolutamente in primavera? Quello di Elodie, che sui social ha puntato sull'effetto multicolor ma dal mood rock. Si è affidata all'originalità di Marni abbinando un paio di micro shorts a righe colorate a un'audace giacca di pelle, modello biker, decorata con pezzi di tessuto in bianco, giallo, rosso e nero. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali a mascherina con le lenti chiare dalla forma a goccia e ha poi tenuto le treccine afro legate in un mezzo raccolto. Non ha rinunciato al suo iconico broncio, aggiungendo un tocco aggressivo al total outfit da "motociclista".

Elodie con gli shorts

Il nuovo stile di Elodie

Elodie è la regina del trasformismo e lo ha dimostrato ancora una volta nell'ultimo mese. Oltre ad aver stravolto l'hair look passando dal long bob ai capelli lunghissimi, fino ad arrivare alle treccine afro, ha anche detto addio al suo stile un po' dark lady, un po' diva. Complice la collaborazione col nuovo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso che segue anche Dua Lipa), si è trasformata in una rockstar dall'animo glamour. Outfit total denim logati, maxi cuissardes col tacco alto, maglioni over portati come abiti: la cantante ha rinnovato in modo drastico il suo armadio, apparendo sempre più moderna e sofisticata. Non ha forse tutte le carte in regola per diventare una diva di fama internazionale?