video suggerito

Elodie, al Comicon di Napoli il look è con occhiali anni Settanta e top in pizzo Elodie ha dialogato con Milo Manara al Comicon di Napoli: per il talk ha scelto per un completo oversize e un paio di occhiali da vista anni Settanta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie

Dopo interpretato se stessa in Call my agent, Elodie arriva al Comicon di Napoli per dialogare con il fumettista Milo Manara, che per lei ha disegnato la copertina dell'album Red Light. Per l'occasione, la cantante ha parlato di rappresentazione, del corpo delle donne e del rapporto che ha instaurato con l'artista, che Elodie definisce "il maestro".

L'outfit di Elodie al Comicon di Napoli

Per il talk con il maestro Milo Manara, Elodie ha sfoggiato un outfit mannish. La cantante, infatti, ha indossato un completo oversize color grigio chiaro di Acne Studios, composto da un blazer monopetto e un paio di pantaloni a vita alta. L'intero completo può essere acquistato online a 1.370 euro. Sotto alla giacca, Elodie gioca con i vari stili scegliendo un top con scollatura ampia in pizzo.

Elodie al Comicon di Napoli

A dare un tocco ancora più formale all'outfit, l'artista ha scelto un paio di occhiali esagonali neri, che ricordano molto il modello esagonale di Carrera. Come sempre al passo con le tendenze, Elodie punta sul trend che ripropone gli occhiali anni Settanta: squadrati o a goccia, questi modelli, resi celebri da Robert Redford e Marlon Brando, stanno conquistando le celebrities. Si tratta di una moda che segue lo sdoganamento, avvenuto ormai da diversi anni, degli occhiali da vista sul red carpet o agli eventi pubblici, normalizzando un accessorio che è quotidiano per la maggior parte delle persone. Per Elodie si tratta di un "ritorno", considerato che nella fase iniziale della sua carriera, quella che l'ha vista prendere parte ad Amici, indossava quasi sempre gli occhiali da vista.

Leggi anche Elodie brilla con il look metallico: torna sul palco e rilancia i jeans strappati

Elodie con Milo Manara