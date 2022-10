Cristina Marino mostra il pancione: è una mamma trendy in shorts strappati e polo crop Cristina Marino è incinta ma non per questo intende rinunciare allo stile sensuale e trendy che da sempre la contraddistingue. Il suo ultimo look premaman? Ha abbinato polo crop e shorts, mettendo in risalto il pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Luca Argentero e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa durante l'ultimo Festival del Cinema di Venezia, quando si è presentata per la prima volta in pubblico col pancino al fianco del marito. Ora non si nasconde più e non esita a documentare i dettagli della dolce attesa e soprattutto i look premaman all'insegna del glamour. Dopo essersi mostrata in versione sportiva durante un allenamento col pancione, nelle ultime ore ha lasciato spazio alla sensualità e ai dettagli trendy: ecco cosa ha indossato.

Il look di Cristina Marino in gravidanza

Per quale motivo una donna in gravidanza deve rinunciare alla propria sensualità? Cristina Marino ha dimostrato di non avere alcune intenzione di rivoluzionare il suo stile iper femminile. Di recente ha posato col pancione in vista in versione provocante e trendy. Niente abiti premaman e capi oversize, ha messo in mostra le forme della dolce attesa con un paio di shorts bianchi strappati a vita bassa e una polo crop giallo canarino. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, lasciandosi illuminare dai raggi del sole con un'espressione raggiante e sognante. Il suo stile da futura mamma non è forse super fashion?

Cristina Marino mostra il pancione

Cristina Marino ha rivelato il nome del bebè?

Al momento Cristina Marino e Luca Argentero hanno preferito non rivelare il sesso del nascituro, anzi mantengono un certo riserbo sulla questione. L'influencer, però, potrebbe aver dato un piccolo indizio sui social. Nella didascalia dei recenti scatti trendy ha scritto: "Il sole dentro" (con la parola sole in maiuscolo. In molti hanno subito insinuato che potrebbe trattarsi di un riferimento al nome del bebè che porta in grembo (che dunque sarebbe femmina) ma al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita dai futuri genitori. Cristina avrà voluto davvero chiamare per la prima volta per nome la nascitura o semplicemente in questo periodo si sente raggiante e luminosa come se avesse il sole dentro di lei?