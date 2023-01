Cristina Marino mostra il pancione col micro bikini: l’anno nuovo comincia in costume Cristina Marino è a Dubai: ha scelto il sole e il mare per inaugurare l’anno nuovo accogliendo il 2023 in bikini col pancione in vista. Mancano 3 mesi al parto.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino ha scelto Dubai per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Si trova lì già da qualche giorno col marito Luca Argentero e la loro piccola Nina Speranza. L'influencer ha preferito trascorrere il Capodanno in vacanza lontano dall'Italia, concedendosi delle giornate all'insegna del sole e del mare in totale relax, indossando un trendy bikini piuttosto che un caldo piumino invernale.

Cristina Marino in bikini a Dubai

La famiglia alloggia in uno dei più lussuosi resort del posto: hanno scelto un hotel che affaccia direttamente sulla spiaggia, il One&Only Royal Mirage di Dubai. Qui il prezzo di una notte varia dai 700 euro di una camera agli oltre 1700 euro per una suite con più servizi. Cristina Marino si sta godendo la vacanza e si è presa anche una piccola pausa dai social, senza esagerare col tempo trascorso online, preferendo dedicarlo alle persone care.

Difatti sta condividendo poco della vacanza e come sempre, tende a non pubblicare foto di sua figlia. È da sempre molto attenta all'immagine e alla privacy di Nina Speranza, di cui non mostra mai il volto. Probabilmente lei e Luca Argentero seguiranno la stessa linea anche col secondogenito in arrivo: Cristina Marino questa estate ha annunciato la seconda gravidanza. Darà un fratellino a Nina Speranza, che nascerà probabilmente a marzo. La coppia per il momento non ne ha voluto svelarne il nome.

Leggi anche Chrissy Teigen mostra il pancione: esalta le forme della gravidanza col micro bikini

Cristina Marino inaugura il 2023 in costume

Cristina Marino ama inaugurare l'anno nuovo al mare, il costume. L'anno scorso la famiglia si era recata nel mese di gennaio alle Maldive, mentre quest'anno si trovano a Dubai. A Dubai la 32enne sta sfoggiando i suoi amati micro bikini: nella foto eccola con un top a fascia, senza bretelline, con anello centrale. A differenza di questa estate, quando è stata annunciata la seconda gravidanza proprio con una foto in bikini, ora il pancione dell'influencer è ben più evidente: mancano tre mesi al parto.