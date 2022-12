Cristina Marino in tacchi e tuta da Catwoman mostra il pancione allo specchio Cristina Marino è vicina al parto. Ha mostrato il pancione fasciata in una tuta nera da Catwoman.

A cura di Giusy Dente

Sono trascorsi tre mesi dall'annuncio della seconda gravidanza di Cristina Marino, che assieme al marito Luca Argentero lo scorso settembre ha reso partecipi fan e follower della novità. La notizia è arrivata a due anni di distanza dalla nascita di Nina Speranza, la primogenita della coppia, venuta al mondo il 20 maggio 2020. Presto la bimba avrà un fratellino o una sorellina. I genitori hanno scelto, per il momento, di non rivelare il sesso del nascituro né i possibili nomi che hanno in mente.

La seconda gravidanza di Cristina Marino

All'indomani dell'annuncio della seconda gravidanza, la prima uscita di coppia di Cristina Marino e Luca Argentero è stata al Festival del Cinema di Venezia, dove hanno sfilato sul red carpet elegantemente vestiti. Da allora la coppia è stata molto attenta nel tutelare la propria privacy. Non amano la sovraesposizione mediatica, quando si tratta della vita privata. Non a caso hanno scelto di non mostrare mai Nina Speranza sui social, proprio come forma di tutela nei suoi confronti. Non hanno mai fatto vedere il suo viso sui social, è stata ripresa e fotografata sempre e solo di spalle. Presumibilmente, faranno lo stesso anche col bebè in arrivo.

La pancia cresce, il corpo cambia

In questi mesi Cristina Marino ha parlato poco della sua gravidanza sui social, preferendo condividere con fan e follower momenti di vita professionale. Una delle grandi esperienze recenti è stata la partecipazione a Celebrity Hunted in coppia col marito. Parallelamente, continua a essere molto attiva nel settore wellness, in qualità di founder del progetto Befancyfit. L'attività fisica è parte integrante della quotidianità della 31enne, la sua grande passione. Anche in gravidanza sta continuando a fare esercizi.

in foto: jumpsuit Sergio Rossi x Wolford

Il suo corpo sta ovviamente cambiando, di pari passo con l'avanzamento della gestazione, ma lei sta conservando il suo stile trendy e glamour. Ormai manca poco alla nascita del secondo bebè: la nascita è prevista per inizio 2023. L'imprenditrice ha mostrato nuovamente il pancione, ora davvero evidente, fasciata in una tuta nera. Si tratta di una jumpsuit firmata Sergio Rossi x Wolford, a maniche lunghe, con colletto leggermente alto e profonda scollatura posteriore. Costa 500 euro. L'ha abbinata a maxi zeppe, nere anche queste, con cinturino alla caviglia e platform. Una perfetta Catwoman alla moda e col pancione.