Chrissy Teigen mostra il pancione: esalta le forme della gravidanza col micro bikini Chrissy Teigen è incinta ed è letteralmente raggiante. Questo Natale lo passerà in una località esotica con la famiglia e, complice il caldo, ha messo in mostra il meraviglioso pancione in bikini.

A cura di Valeria Paglionico

Chrissy Teigen è incinta, aspetta un figlio dal marito John Legend ed è letteralmente raggiante. La notizia della dolce attesa è arrivata lo scorso agosto e ha contribuito a farle tornare il sorriso. Negli scorsi anni, infatti, la modella si era ritrovata a vivere un momento molto difficile a causa di un aborto spontaneo a gravidanza avanzata. Da quel momento in poi era caduta in depressione, arrivando a rivoluzionare il suo aspetto a causa del dimagrimento improvviso. Oggi, però, è di nuovo felice e non può fare a meno di mettere in mostra il meraviglioso pancione. Non si sa a che mese è ma, a giudicare dalle forme, non dovrebbe mancare molto al parto.

Chrissy Teigen fiera del suo pancione

La gravidanza è un momento magico per ogni donna, soprattutto quando arriva dopo un periodo difficile come quello vissuto da Chrissy Teigen. È proprio per questo che l'attrice non ci pensa su due volte a mostrare con orgoglio il pancione ogni volta che può. Niente abiti premaman o silhouette oversize che mascherano le forme rivoluzionate dalla gravidanza, la modella preferisce mettere in risalto il suo corpo da futura mamma con vestiti fascianti, scintillanti e scollati. Nelle ultime ore ha fatto di più: ha approfittato di una vacanza di famiglia in una località esotica per rispolverare il micro bikini.

Chrissy Teigen mostra il pancione

Il Natale in bikini di Chrissy Teigen

Al motto di "Arrivando con un comodo e carino porta massi", Chrissy Teigen ha ironizzato sul suo enorme pancione. Ha realizzato un video selfie allo specchio in versione acqua e sapone ma ad attirare le attenzioni dei fan non sono stati il viso senza trucco e i capelli al naturale, quanto piuttosto la meravigliosa silhouette da futura mamma. La top l'ha esaltata con un micro bikini total black, un modello con il tanga con i laccetti laterali e il reggiseno col ferretto che ha reso ancora più florido il décolleté. In dolce attesa non è forse ancora più bella? La cosa certa è che per Chrissy queste vacanze di Natale in famiglia saranno sicuramente indimenticabili.