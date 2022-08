Chrissy Teigen annuncia la gravidanza: mostra il pancino con la culotte trasparente e griffata Chrissy Teigen ha ritrovato il sorriso dopo la straziante esperienza dell’aborto spontaneo di due anni fa. La modella ha annunciato di essere di nuovo incinta e lo ha fatto senza rinunciare allo stile: ecco quanto costa la sua culotte trasparente e griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Chrissy Teigen è tornata a sorridere: è incinta, aspetta il suo terzo figlio dal marito John Legend e non potrebbe essere più felice. Gli ultimi due anni per lei sono stati decisamente duri: dopo aver vissuto la terribile esperienza dell'aborto spontaneo, si è ritrovata a combattere contro la depressione ma, nonostante ciò, non ha perso le speranze. Si è sottoposta a cure e trattamenti per la fertilità e alla fine, tra ansie e preoccupazioni, è stata lieta di annunciare la gravidanza sui social. Oltre a condividere un messaggio toccante, ha anche mostrato il pancino evidente con indosso una culotte trasparente e griffata.

Chrissy Teigen, il messaggio per annunciare la dolce attesa

"Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore. Ne abbiamo un altro in arrivo. Ad ogni appuntamento mi sono detto "Ok, se è sano oggi darò l'annuncio" ma poi tiravo un sospiro di sollievo sentendo il battito cardiaco e decidevo che ero ancora troppo nervosa. Non credo che uscirò mai da un appuntamento con più eccitazione che nervosismo, ma finora, tutto è perfetto e bellissimo e mi sento fiduciosa epiena di speranza. È stato molto difficile tenerlo dentro per così tanto tempo", queste sono state le parole che la modella ha usato per annunciare la gravidanza. Considerando la straziante esperienza di due anni fa, ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione e comunicarlo ai fan solo quando superato il periodo più delicato. Oggi è tornata a sorridere e non potrebbe essere più raggiante.

Culotte Gucci

Quanto costa la culotte di Chrissy Teigen

Ad accompagnare l'annuncio della dolce attesa non potevano mancare dei selfie col pancino in vista. Chrissy ha posato sullo sfondo della sua cabina armadio dedicata alle scarpe e ha rivelato la silhouette che comincia a cambiare con la gravidanza. Il dettaglio che ha fatto la differenza? La culotte nera trasparente e a vita alta che ha indossato, un modello firmato Gucci decorato all-over con l'iconica doppia G (prezzo 370 euro). Capelli lunghi e lisci in stile dea, espressione felice e t-shirt annodata in vita così da lasciare il ventre in vista: la Teigen incinta è assolutamente meravigliosa e di certo continuerà a condividere la sua immensa gioia con i followers.