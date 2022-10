La camera di Nina: bianco candido e stelle per la figlia di Cristina Marino e Luca Argentero Nina è la figlia di Cristina Marino e Luca Argentero che in casa ha una camera tutta per sé su due livelli e arredi su misura per bambini.

A cura di Clara Salzano

Cristina Marino e Luca Argentero hanno arredato la cameretta della figlia Nina

Cristina Marino e Luca Argentero hanno arredato la cameretta della figlia Nina. La primogenita della coppia, che è in attesa anche di un secondo figlio, ha due anni e una stanza tutta per sé con soppalco e lettino singolo. Vediamo alcuni dettagli della camera di Nina.

Nina, la figlia Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero hanno destinato un ampio spazio alla cameretta della figlia Nina. Si tratta di una camera duplex con zona relax in basso e una cabina armadio sul soppalco. La camera della figlia della coppia è dotata anche di un comodo bagno nella stanza.

La camera su due livelli di Nina

Per la camera della figlia Nina, Luca Argentero e Cristina Marino si sono affidati a Archi for Little, azienda specializzata nella progettazione di spazi e prodotti a misura di bambino. Sgabelli a stella e specchi a forma di casa arredano la stanza. Non la solita cameretta da bambina tutta rosa ma uno spazio elegante e raffinato nei toni del bianco e del grigio, con qualche tocco di rosa pallido.

La cameretta di Nina vista dall’alto

La cameretta è dominata inoltre da una scritta al neon che riporta il nome della figlia della coppia, Nina, e che di notte illumina la stanza. Una carta da parati con simpatici animali arreda la parete del letto che risulta l'unico elemento nelle nuance calde del marrone che richiama il parquet chiaro sul pavimento.

Sgabelli a stella e specchio a forma di casa nella stanza

Completa l'arredamento della camera di Nina un comodo tappeto di tessuto con forme geometriche che conferisce alla stanza ritmo insieme alla balaustra scandita della scala che collega i due ambienti della camera.