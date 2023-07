Lindsay Lohan diventa mamma: è nato Luai, il primo figlio con il marito Bader Shammas Lindsay Lohan, attrice e star di Mean Girl, è diventata mamma per la prima volta: è nato il figlio Luai, avuto con il marito Bader Shammas. Ad annunciarlo un portavoce della coppia ai media americani. La notizia della gravidanza era arrivata lo scorso marzo, mentre il gender reveal a giugno.

A cura di Elisabetta Murina

Lindsay Lohan è diventata mamma. L'attrice e star di Mean Girl ha partorito il primo figlio, un maschietto di nome Luai, avuto con il marito Bader Shammas. Ad annunciarlo un portavoce della coppia ai media americani. La notizia della gravidanza era arrivata lo scorso marzo, quando la star aveva pubblicato sui social uno scatto di una tutina bianca con scritto Coming Soon.

Lindsay Lohan ha partorito: è nato il figlio Lui

Come ha fatto sapere un portavoce della coppia, Lindsay Lohan ha dato alla luce il suo primo figlio. Si tratta di un maschietto, come già preannunciato dal gender reveal di qualche mese fa, chiamato Luai. Un nome di origine araba, la nazionalità del neo papà Bader Shammas, che significa "scudo" o "protettore". Il piccolo è nato a Dubai, dove i neo genitori vivono, e non è ancora stata resa nota con precisione la sua data di nascita. "La famiglia è innamorata al settimo cielo", ha detto il rappresentante dell'attrice, che per ora non ha ancora condiviso sui social, con i fan, la lieta notizia.

La gravidanza e l'amore con Bader Shammas

Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, Lindsay Lohan ha pubblicato la prima foto insieme a Bader Shammas, braccio destro del vicepresidente della società Credit Suisse, nel novembre 2021. Non un semplice scatto per ufficializzare la loro frequentazione, ma l'annuncio dell'intenzione di sposarsi, già con anello di fidanzamento. Le nozze poi sono arrivate un anno dopo, nel luglio del 2022, quasi in segreto.

"Sono la donna più fortunata del mondo. Mi ha trovato e sapeva che volevo trovare felicità", ha scritto Lohan dopo essersi ufficialmente sposata. A marzo di quest'anno, poi, era stata la stessa star di Mean Girl a rendere nota la prima gravidanza, pubblicando sui social la foto di un body di colore bianco con la scritta "Coming soon" e la didascalia che recitava: "Siamo benedetti e grati".