Rudi Garcia si presenta al Napoli, lo sguardo innamorato di Francesca Brienza ruba la scena Nella conferenza stampa di presentazione del Napoli, l’allenatore francese parte un po’ contratto poi finalmente si accende quando parla di tattica. Lo sguardo di Francesca Brienza dice tutto.

Parliamoci chiaro: la panchina del Napoli al momento è la panchina più bollente del mondo. Rudi Garcia ha accettato una sfida enorme, dove c'è più da perdere che da guadagnare. Forse per questo motivo, in conferenza stampa della presentazione ufficiale, l'allenatore francese parte un po' contratto. Sembra misurare con calma le parole, assicura sulla sua ambizione. Per un po', sembra tutto andare troppo schematico, come se ci fosse uno strano copione da rispettare. Ma quando si parla di tattica, Rudi Garcia finalmente si accende: "Voglio i miei giocatori preparati tatticamente a cambiare in corsa". È qualcosa che l'allenatore ha sempre amato fare: i suoi occhi, infatti si accendono. E in quel momento, probabilmente per caso, le telecamere inquadrano l'espressione di Francesca Brienza, indiscutibilmente una faccia innamorata. Questo è il ‘magic moment' di tutta la conferenza, a parere di chi scrive. Ben più importante della partenza di Kim Min Jae o di Victor Osimhen. È la garanzia di avere a che fare con una persona perbene e preparata.

Francesca Brienza e Rudi Garcia presto genitori: sarà il quarto figlio per l'allenatore

L'avventura napoletana di Rudi Garcia e Francesca Brienza, intanto, comincia molto bene. L'attesa sarà "dolce" perché la coppia ha festeggiato non soltanto il 37esimo compleanno della giornalista sportiva ma anche la notizia di un figlio in arrivo, il primo da quando stanno insieme. Per il tecnico francese, invece, è il quarto figlio dopo Carla, Eva e Lena nate da una precedente relazione. Il nascituro, con ogni probabilità, nascerà a Napoli.

Come si sono conosciuti Rudi Garcia e Francesca Brienza

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sono incontrati per la prima volta nel 2014, al tempo in cui il francese era allenatore della Roma, mentre lei lavorava come giornalista di Roma TV, emittente televisiva dedicata alla squadra Giallorossa. Da allora, non si sono più lasciati.