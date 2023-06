Rudi Garcia al Napoli, oggi la presentazione del nuovo allenatore: orario della conferenza e dove vederla in diretta TV e streaming

Oggi, lunedì 19 giugno 2023, si terrà la conferenza stampa di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico francese verrà presentato alle ore 18:00 al Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis. La conferenza stampa di Rudi Garcia sarà trasmessa in diretta streaming gratis sul canale Youtube della SSC Napoli. Da affrontare subito il tema del mercato con Kim sempre più lontano dalla squadra partenopea e l'incognita Osimhen.

Rudi Garcia – che torna in Italia sette anni dopo aver lasciato la Roma – è stato scelto da De Laurentiis per il post Spalletti sia per le sue doti tattiche/tecniche – visto che Garcia utilizza il 4-3-3 – che umane, cercando di non alterare gli equilibri raggiunti nella stagione che ha portato allo Scudetto dopo 33 anni e per la gestione delle personalità presenti nello spogliatoio: nella sua carriera ha vinto un campionato francese e una Coppa di Francia alla guida del Lilla, venendo premiato una volta come migliore allenatore della Ligue 1 nel 2011 e tre volte come allenatore francese dell'anno (2011, 2013 e 2014).

