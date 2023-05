Chiara Francini: ”Sto provando ad avere un figlio”, è legata all’ex calciatore Frederick Lundqvist Chiara Francini confessa il suo desiderio di maternità. L’attrice raccontare di stare provando ad avere un figlio dal compagno Frederick Lundqvist, ex calciatore 46enne: “Ho 42 anni e voglio provarci.Prima non lo avrei fatto”.

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Chiara Francini confessa di stare provando ad avere un figlio dal compagno, l’ex calciatore 46enne Frederick Lundqvist. L’attrice, protagonista di un toccante monologo sulla maternità portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, racconta di avere deciso di provare a diventare madre oggi che ha 42 anni. Prima, specifica, non lo avrebbe mai fatto.

Chiara Francini: “Sento il desiderio di un figlio”

“Il desiderio di un figlio c’è”, ha raccontato l’attrice, “Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non l'avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

Chiara Francini: “Non penso alla maternità surrogata”

Chiara ha confessato, inoltre, di non avere preso in considerazione l’idea della maternità surrogata: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”. E, prefigurandosi come sarà il rapporto con suo figlio una volta nato, ha precisato di non credere ai "genitori/amici" dei propri figli. Quello che impronterà con il suo bambino sarà un rapporto profondamente diverso: