Dua Lipa e Anwar Hadid in crisi: “Hanno preso una pausa, stanno cercando di capire cosa fare” Dua Lipa e Anwar Hadid starebbero vivendo un momento di crisi. Secondo quanto riporta People, avrebbero deciso di prendere una pausa. Ad allontanarli, i continui viaggi per lavoro.

A cura di Daniela Seclì

Dua Lipa e Anwar Hadid starebbero vivendo un momento di crisi. Lo annuncia il magazine People che cita una fonte vicina al fratello di Gigi e Bella Hadid. I due artisti si sono conosciuti nel 2019 e lo scorso giugno avevano festeggiato due anni di relazione. Negli ultimi tempi, però, qualcosa si sarebbe spezzato e i due avrebbero deciso di prendere una pausa.

Dua Lipa e Anwar Hadid insieme da due anni

Una fonte vicina ad Anwar Hadid ha fatto sapere a People che la ventiseienne e il ventiduenne starebbero attraversando un periodo di crisi, che li avrebbe spinti a decidere di prendere una pausa: "Attualmente Dua e Anwar stanno prendendo una pausa dalla loro relazione e stanno trascorrendo del tempo divisi. Stanno cercando di capire che direzione prendere". Al momento, i diretti interessati non si sono espressi circa la presunta crisi e i rispettivi uffici stampa hanno preferito non rilasciare commenti a riguardo.

I motivi della presunta crisi

Intanto, The Sun svela quali sarebbero i motivi della presunta crisi. Una fonte, che anche in questo caso ha preferito mantenere l'anonimato, ha dichiarato che i due avrebbero deciso di prendere una pausa, perché ormai riuscivano a passare pochissimo tempo insieme:

"Lo scorso mese, la coppia ha deciso di mettere un freno alla loro storia d'amore. Viaggiavano continuamente e stare lontani si stava rivelando difficile. La loro relazione sta attraversando un momento di crisi e sembra ormai essere compromessa".

Il gossip sulla crisi tra Dua Lipa e Anwar Hadid ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Nonostante il clamore suscitato dalle indiscrezioni, i due artisti – che in passato hanno vissuto altre crisi ma si sono sempre ritrovati – non sono ancora intervenuti per smentire o confermare. Non resta che attendere le prossime settimane, per eventuali nuovi sviluppi.