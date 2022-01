“È un viscido”, Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan su Instagram Biagio D’Anelli non segue più Miriana Trevisan su Instagram e i fan della coppia hanno cercato di capire cosa sia successo. A fare chiarezza è lo stesso ex inquilino della casa.

Biagio D'Anelli ha smesso di seguire Miriana Trevisan su Instagram, una scelta fatta a causa del social media manager dell'inquilina della casa del Grande Fratello che a detta di D'Anelli non proverebbe simpatia per lui, scrivendogli post e messaggi contro. La scelta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip di non seguire più la showgirl, con cui nella casa si era creato un rapporto sentimentale, ha creato un po' di scompiglio tra i fan della coppia portando a svariate teorie sul perché l'opinionista abbia smesso di seguire i social di Trevisan mentre lei è ancora dentro la casa. Per chiarire cosa sia successo è lo stesso D'Anelli ha postare una storia in modo da dare la sua versione che, per la precisione, non ha nulla a che fare con il suo rapporto con la showgirl.

Perché D'Anelli non segue più Miriana su Instagram

In una storia su Instagram D'Anelli ha spiegato: "Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose "estremamente importanti": chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono".

Il profilo di Miriana contro D'Anelli

Insomma, tutto chiaro da parte dell'opinionista che nelle storie successive ha anche voluto dimostrare che non si stava inventando niente e che l'antipatia del social media manager della compagna di GFVip era reale. D'Anelli, infatti, ha postato, nella storia successiva anche uno screenshot di un commento arrivato dal profilo certificato della showgirl. Nel commento, infatti, si leggeva: "Ma nessuno di voi può avvisare Miriana del falso di Biagio che ha sparlato di Miriana fuori la casa. Tu Clarissa che sei sua amica fai qualcosa Biagio è un viscido", a dimostrazione di come tra D'Anelli e smm non corra proprio buon sangue.