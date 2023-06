Lapo Elkann, il segreto del successo è Joana Lemos: “La versione migliore di me” Lapo Elkann ha trovato in Joana Lemos il suo porto sicuro: a Novella 2000, l’ex enfant terrible degli Agnelli si racconta.

Lapo Elkann ha messo la testa a posto. Tutto merito di Joana Lemos, la cinquantenne portoghese che ha portato un fiume di stabilità nella vita dell'enfant terrible della famiglia Agnelli. A Novella 2000, un ritratto di questo amore corredato da foto inedite e dalle dichiarazioni del rampollo su quella notte in cui ha rischiato di morire. Il riscatto proprio con la ex pilota di rally portoghese.

Il dramma del 2005

Lo scandalo del 2005, il passato condotto in una vita con impulsi autodistruttivi che Lapo Elkann non ha mai nascosto e che oggi, dopo un percorso di riabilitazione, rivendica con la lucidità di chi sa di essere distante da quella persona: "Il caso, che distribuisce le carte per il poker della vita, a me ha dato una scala reale. Ma se non la so giocare perdo tutto alla prima mano". Dopo quei fatti, il riscatto. E il matrimonio con Joana Lemos.

Il matrimonio con Joana Lemos

Il matrimonio con Joana Lemos è stato ovviamente il punto più alto della vita privata di Lapo Elkann, probabilmente è stato il segreto di tutto. Ex pilota di rally (ha corso in moto dal 1990 al 1995 e in auto dal 1996 al 2004), è diventata un'imprenditrice specializzata nell'organizzazione di eventi sempre legati al mondo delle corse sportive. Di lei, Lapo ha detto: "Il matrimonio è costruire una famiglia con qualcuno che stimi, che rispetti e che ami. È difficilissimo anche solo provarci: trovare l'amore è una cosa, trovare qualcuno con cui costruire è un'altra. Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco". Lei, invece, disse di lui: "Ho sentito un’enorme affinità con gli obiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”.