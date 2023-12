Mariah Carey torna single: è finita la storia con Bryan Tanaka Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono separati ufficialmente ma in modo amichevole. Il coreografo su Instagram: “Lo facciamo con profondo rispetto e un senso travolgente di gratitudine per il tempo prezioso che abbiamo condiviso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati. La coppia, insieme da più di sette anni, si è ufficialmente separata e ha scelto proprio le festività natalizie per annunciarlo. È stato il coreografo in un una lunga dichiarazione su Instagram: "Sono stati sette straordinari anni insieme", ha detto.

Le parole di Bryan Tanaka

Con queste parole, Bryan Tanaka ha formalmente ufficializzato la separazione da Mariah Carey con cui la relazione era cominciata nel 2016: "Con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale sulla mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette straordinari anni insieme. La nostra decisione di intraprendere percorsi diversi è reciproca, e mentre affrontiamo questi percorsi separati, lo facciamo con profondo rispetto e un senso travolgente di gratitudine per il tempo prezioso che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche sono incisi nel mio cuore per sempre". Poi, Tanaka esprime la grande gratitudine nei confronti di Mariah Carey e del tempo speso anche con i figli di lei, Mariah e Nick Cannon: "Voglio esprimere il mio amore e la mia gratitudine per Mariah e i suoi incredibili figli, la cui gentilezza ha arricchito la mia vita in modi che le parole non possono catturare".

La separazione era nell'aria

Il messaggio si chiude con il classico invito a rispettare la privacy di entrambi: "In questo momento delicato, chiedo gentilmente la vostra comprensione, privacy e rispetto". La verità, però, è che il gossip tra i due era nell'aria da parecchio. Proprio all'inizio di questo mese, i fan avevano cominciato a chiedersi se Mariah Carey e Bryan, che ha 40 anni, 14 in meno della cantante di All I Want For Christmas Is You, si fossero lasciati. Tanaka, infatti, era sparito dal Merry Christmas One and All! tour, iniziato a novembre, e non c'erano più foto insieme sui social media.