La mamma di Greta contro Mirko: “Hai cercato tu un figlio da lei, ma oggi so che avevi uno scopo” “Non ho mai visto una storia tra Mirko e mia figlia”, ammette Marcella Bonifacio mamma di Greta Rossetti. “Mi puzzava tutto troppo”, confessa ora che la loro storia sembra essere definitivamente finita. Secondo la donna quella di Mirko non sarebbe altro che una facciata. “Vuole fare la parte del bravo ragazzo”.

Con Mirko Brunetti fuori dai giochi, al GF sembra che Perla e Greta stiano facendo a meno di lui senza problemi. Le due donne sono sulla via di un avvicinamento, dopo un lungo confronto che pare aver sancito una nuova alleanza femminile.

Nuove rivelazioni da parte della madre di Greta Rossetti

A gettare benzina sul fuoco ci pensa la mamma di Greta, Marcella Bonifacio, che dopo essere intervenuta sui social per entrare nel merito della questione, è stata ospite di Turchesando con Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus per un’intervista. “Io non ho mai visto una storia tra Mirko e mia figlia, perché mi puzzava troppo tutto”, ha confessato la donna. “Lui vuole fare la parte del bravo ragazzo, Perla fa la vittima e quella che c’è andata di mezzo è stata Greta alla fine”, deduce la mamma della concorrente che sostiene di non aver mai visto di buon occhio Mirko. Eppure i due sembravano parecchio affiatati durante le vacanze estive che hanno trascorso in famiglia.

Per di più la donna ha aperto un altro fronte, che è quello che coinvolge il fratello di Greta Joseph Rossetti, a quanto pare interessato a Greta. Sarebbe uno smacco per Mirko, ormai lasciato fuori da ogni dinamica. “Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla”.

La mamma di Greta spara a zero su Mirko

Poche ore prima sui social la donna si è lasciata andare come un fiume in piena, riservando a Mirko pessime parole e giudizi. “Prima o poi la verità viene a galla”, ha detto lasciando intendere questioni inedite sul suo conto. “A te Mirko dico solo una cosa: racconta la verità sulla storia di questo figlio che hai cercato tu”, ha detto confermando le rivelazioni di Greta qualche giorno prima. "Probabilmente avevo ragione quando ti ho detto in faccia che avevi uno scopo. Ti sei comportato troppo male con noi ma prima o poi quella maschera da buono verrà fuori”.