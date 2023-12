Greta Rossetti a Perla Vatiero dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti: “Diceva che eri fuori di testa” Greta Rossetti e Perla Vatiero al GF, dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, hanno parlato a lungo del loro rapporto con l’ex. La nuova arrivata ha rivelato alla sua inquilina tutto ciò che Mirko diceva di lei: “Ti descriveva come una fuori di testa, mi diceva cose pesanti”.

Al termine della puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 9 dicembre, Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno commentato l'eliminazione di Mirko Brunetti e il comportamento adottato nei confronti di entrambe. Si sono riavvicinate nel tentativo di chiarire delle incomprensioni nate nei giorni scorsi, poi hanno fatto alcune rivelazioni tra loro: "Mirko ti descriveva come una fuori di testa", le parole di Greta e Perla.

Il confronto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero

Greta Rossetti e Perla Vatiero dopo la puntata del GF che ha visto l'uscita di Mirko Brunetti, si sono ritrovate insieme a chiacchierare per chiarire alcuni punti che le tenevano distanti. "Io non sono superficiale su alcune cose, su tanti punti di vista, tu lo sei di più, siamo diverse" ha dichiarato la Vatiero all'ultima fidanzata del suo ex la quale ha risposto: "Mi dispiace che parli così. Per me la situazione è imbarazzante, anche se Mirko mi tocca. Ho avuto i sensi di colpa". Le due si sono confrontate sull'atteggiamento di Mirko adottato nelle ultime settimane, "Lui mi ha detto che tutto ha preso una forma, che ha ritrovato se stesso. Dico che non lo voglio più a prescindere, perché non è normale" ha commentato la Rossetti. "Per rispetto tuo non faceva nulla, ma si è comportato allo stesso modo con tute e due e non è stato bello. Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto, era come se volesse stare con un piede in più scarpe", ha continuato.

Greta Rossetti: "Mirko diceva cose pesanti, c'è stato un gesto folle"

Nella notte le due si sono lasciate andare a numerose confessioni e riflessioni sulle personali storie avute con Mirko Brunetti. Greta Rossetti si è sbottonata rivelando alla sua inquilina che l'ex la descriveva come "una fuori di testa". "Mirko ti descriveva come una fuori di testa", le parole. Stando a quanto rivela Biccy.it, l'ex tentatrice avrebbe continuato il suo discorso raccontando che "il tatuaggio dopo due settimane" dall'inizio della loro relazione "è nulla a confronto ad altre cose" che avrebbe fatto Mirko per conquistarla: "Cose che io farei dopo 10 anni di relazione. Voleva andare a convivere, ma anche fare altre cose, più pesanti di sposarsi. Io gli dicevo di tornare da te e lui mi diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. C'è un gesto folle, bello ma folle". La concorrente non è entrata nei dettagli ma ha dichiarato che presto racconterà di più alla sua inquilina