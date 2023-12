Grande Fratello, Mirko eliminato nella puntata del 9 dicembre: Sara, Perla, Marco e Vittorio in nomination Mirko è l’eliminato della puntata di sabato 9 dicembre del Grande Fratello. A sorpresa, è il concorrente ex partecipante di Temptation Island a dover abbandonare il giorno, lasciando aperto il triangolo creato con Perla e Greta, entrambe in Casa.

Mirko Brunetti è l'eliminato della puntata di sabato 9 dicembre del Grande Fratello. A sorpresa, Anita ha vinto al televoto contro Mirko, che è il concorrente a dover abbandonare il gioco, lasciando aperto il triangolo creato con Perla e Greta, entrambe in Casa. Dopo un riavvicinamento con Perla, tra loro i rapporti si sono raffreddati a causa dell’ingresso di Greta, concludendosi il tutto con un nulla di fatto. Il risultato è che il pubblico ha deciso di far fuori dal gioco proprio lui e di lasciare le due donne in gara. Sarà l’inizio di una rinnovata alleanza?

Chi è uscito nella puntata del 9 dicembre 2023, le percentuali

Dopo un incontro con la madre, Mirko raggiunge la Mistery, dove c'è anche Anita, finita al televoto per colpa di un provvedimento disciplinare. Ad aprire la busta con il verdetto è Giuseppe Garibaldi che deve dare ai due concorrenti la notizia. È Mirko il meno votato dal pubblico, con l'incredulità della casa, che in un primo momento crede di assistere ad uno scherzo. "Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro, forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta", riflette lui, che deve raggiungere Signorini in studio.

Chi sono i concorrenti in nomination

A seguito delle nomination palesi e segrete, sono Sara, Perla, Marco e Vittorio i concorrenti meno favoriti dal gruppo a finire in nomination. Il meno votato dal pubblico sarà il candidato a finire al televoto nella prossima puntata in onda lunedì 11 dicembre su Canale 5.

Cosa è successo al GF le news della puntata del 9 dicembre

La puntata di sabato 9 dicembre ha lasciato largo spazio al triangolo tra Mirko, Perla e Greta, nonostante sia ormai sciolto. Mirko, prima di lasciare la Casa per via del televoto, ha incontrato la madre ed è scoppiato in lacrime tra le sue braccia, per via del loro rapporto finalmente ritrovato. Ancora astio tra Beatrice e Massimiliano, che si sono incontrati in studio per un faccia a faccia che ha avuto al centro l’atteggiamento “freddo” di Luzzi sul Natale. In mezzo a loro c’è anche Sara Ricci, l’attrice che con la rivale Beatrice non ha affatto un buon rapporto. Non a caso ha tirato fuori dal passato un vecchio dissapore. Momento lacrime per Fiordaliso, che ha rivissuto la sua linea della vita, rimettendosi in discussione come figlia e madre.