Fiordaliso: “Non sono stata una brava mamma, 15 anni di differenza con un figlio non sono facili” “Non ho stima di me stessa, questa è la verità”, si sfoga in lacrime Fiordaliso dopo la sua linea della vita. “Purtroppo con mio figlio non ci capivamo molto allora, 15 anni di differenza non sono semplici. Non ero pronta e non gli ho dato l’affetto che meritava”, dice a proposito dl primogenito Sebastiano.

Al Grande Fratello Fiordaliso rivive la sua linea della vita. Un momento molto emozionante che la cantante e concorrente condivide con Alfonso Signorini e con il pubblico a casa, parlando del suo rapporto con i genitori e con i suoi figli, del suo ruolo di figlia prima e di madre poi. Riflettere nel corso del reality l’ha aiutata a rivedere il suo concetto di autostima, per quanto il percorso possa rivelarsi doloroso.

Fiordaliso e il rapporto recuperato con il padre

Non è la prima volta che la cantante racconta il suo vissuto di adolescente, quando è diventata madre ad appena 15 anni. Una decisione forte, la sua, che ha determinato un allontanamento dal padre, il quale non ha accettato la sua scelta. “Mio figlio Sebastiano l’ho avuto fortemente anche se ero una bambina”, racconta in lacrime la cantante, mentre traccia la sua linea della vita. “Ci fu una grossa litigata con mio padre perché nella sua testa pensava che mi sarei rovinata la vita”, racconta. Il rapporto con lui lo ha recuperato negli anni, in particolare in età adulta, quando ha potuto assisterlo durante la sua malattia. Gli ha stretto la mano durante i suoi ultimi momenti, così come purtroppo non ha potuto fare con la mamma che si è spenta in piena pandemia.

Fiordaliso mette in discussione il suo ruolo di madre

Durante il momento di maggiore fama della sua carriera, mentre ‘Non voglio mica la luna’ diventava iconica in tutto il mondo, Fiordaliso appena ventenne era una mamma giovane, che si destreggiava tra la sua vita privata e la fama. “Mi sono montata la testa, non salutavo nessuno, mi sentivo la principessa di ‘sto cavolo, mi vergogno perché non sono stata una brava mamma e a mio figlio Sebastiano devo chiedere scusa”, si sfoga in lacrime con Signorini “Non ho stima di me stessa, questa è la verità, non sono stata una buona moglie, né una brava figlia con mio padre”, aggiunge. “Qui dentro al Grande Fratello ho rivalutato il mio ruolo di madre. Purtroppo con mio figlio non ci capivamo molto allora, 15 anni di differenza non sono semplici. Non ero pronta e non gli ho dato l’affetto che meritava”. A farle ritornare il sorriso è una lettera scritta da Sebastiano e un video messaggio registrato direttamente da Paolino Tonoli, il secondo figlio nato dalla relazione con Paolo Tonoli.