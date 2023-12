La madre di Greta a Mirko Brunetti: “Il figlio? Racconta cos’hai fatto, la maschera da buono cadrà” Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è un fiume in piena e accusa Mirko Brunetti di avere mentito al Grande Fratello a proposito del figlio che sostiene non avere mai chiesto alla ex compagna. “Racconta la verità”, lo esorta la donna, “La maschera da buono cadrà”.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con una serie di Instagram stories, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, si scaglia contro Mirko Brunetti. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, durante la quale Mirko ha smentito di avere mai chiesto a Greta di renderlo padre di un figlio, la donna è un fiume in piena e attacca l’ex fidanzato della figlia, accusandolo di avere mentito a proposito di quella circostanza resa nota da Greta al GF. Pur non dicendolo apertamente, Marcella ha lasciato intendere che Mirko avrebbe realmente chiesto a Greta di avere un figlio, ritenendo fosse la donna della sua vita dopo appena qualche mese di conoscenza.

Marcella Bonifacio: “Greta già una influencer prima di Temptation Island”

La donna ha innanzitutto difeso la figlia dopo gli attacchi ricevuti da quest’ultima sui social: “Vi ringrazio tutti, dico solo che sono una credente e sono sicura che prima o poi la verità viene a galla, perché anche se c’è gente schierata che non vuole vedere la verità, prima o poi tutto verrà a galla. Perché tutto questo bullismo nei confronti di una ragazza di 25 anni che era già nel mondo della moda ed era già un’influencer non si può sentire. Lei è entrata sì come tentatrice, ma già lavorava nello spettacolo, loro invece entrano come coppia con quale scopo? Ditemelo voi”.

La madre di Greta Rossetti: “Mirko indossa una maschera”

Quindi, si è rivolta direttamente a Brunetti accusandolo di avere mentito per difendere la sua immagine: “A te Mirko ti dico solo una cosa: racconta la verità sulla storia di questo figlio che hai cercato tu. Perché, sai, a quanto mi risulta è l’uomo che decide in un momento intimo. Quindi racconta veramente quello che hai fatto. Io non so perché lei abbia risposto così ma non la stavi nemmeno ascoltando perché stavi parlando di altro. Mirko, raconta quello che hai fatto. ‘Sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che…’. Raccontalo. Non che stai buttando fango e sei stato mio ospite per due mesi. Probabilmente avevo ragione quando ti ho detto in faccia che avevi uno scopo. Ti sei comportato troppo male con noi ma prima o poi quella maschera da buono verrà fuori”. Parole di fuoco alle quali l’ex concorrente del Grande Fratello non ha ancora risposto.