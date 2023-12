Mirko Brunetti nega di aver voluto un figlio con Greta, poi abbraccia Perla: “Non farti ingannare” Mirko Brunetti al GF ieri sera, 11 dicembre, ha avuto modo di confrontarsi con Perla Vatiero. Ha voluto smentire le dichiarazioni di Greta Rossetti che due sere fa ha sostenuto che Mirko avesse provato ad avere un figlio con lei. Perla non ha trattenuto le lacrime, così Mirko: “Non farti ingannare”.

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti dopo l'eliminazione dello scorso sabato, è entrato nello studio del Grande Fratello ieri sera, 11 dicembre. Ha avuto un primo confronto con Perla Vatiero e Greta Rossetti da remoto, prima di rientrare per pochi minuti nel salotto della casa di Cinecittà per un faccia a faccia con la sua ex, Perla Vatiero. Poi ha smentito la rivelazione di Greta Rossetti che due sere fa aveva confessato: "Mirko voleva un figlio da me".

Il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Miro Brunetti è entrato nella casa del GF nella puntata dell'11 dicembre per un confronto con Perla Vatiero. I due hanno parlato del loro rapporto, della loro storia d'amore che ha avuto una battuta d'arresto a Temptation Island. "Siamo stati troppo presenti l'uno per l'altro. Avremmo avuto bisogno di un familiare, di un conoscente" ha confessato lei nel ripescare i motivi della loro separazione. "Mi dispiace che Perla ogni volta giustifichi i suoi comportamenti mettendo prima i miei, come se io fossi il colpevole. Penso sia arrivato il momento di prendersi anche lei la responsabilità di certi comportamenti che mi hanno portato ad allontanarmi da lei" ha continuato lui dopo aver visto una clip di Temptation. "Non sono io che ho scelto di andarmene perché c'era Greta, entrambi siamo usciti con altre persone. Perla mi disse "finalmente ho avuto il coraggio di lasciarlo". Non sono stato io il carnefice" ha concluso. Sul futuro, Mirko Brunetti ha aggiunto: "Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, ma di più qui non poteva esserci. Sicuramente tra me e Perla quel sentimento di protezione e quell'affetto non svanirà mai, ma più di quello che è, non ci può essere ancora altro".Lei, prima di scoppiare in lacrime, ha commentato: "Dopo quello che ho vissuto qui dentro, non pensavo ad altro".

La smentita sul figlio con Greta Rossetti

Mirko Brunetti ha poi voluto smentire le ultime dichiarazioni fatte da Greta Rossetti. "Voglio smentire e chiarire una cosa importante. Non è vero che volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza. Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo" ha dichiarato. La concorrente ha replicato, dalla camera:

Io non ho mai detto una roba del genere, non ho detto che volevamo un figlio. Ho detto che avevamo progetti importanti futuri, ci promettevamo cose importanti. Ho detto che cercavo un figlio con il mio ex.

Mirko a Perla: "Non farti ingannare"

Dopo il breve botta e risposta tra Mirko e Greta, Perla Vatiero è scoppiata in lacrime. "Dimentica la Perla che ero, nonostante tutto qui dentro ci sono sempre stata. Le cose che hanno fatto del male a me sono più grandi" ha detto la concorrente. A quel punto l'ex l'ha abbracciata: "Mi raccomando, non ti far ingannare. Non scordare la promessa" le ha sussurrato all'orecchio.