Mirko Brunetti a Perla e Greta: “Fuori dal GF a causa vostra, non vi sopportavate e ora siete amiche”

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 dicembre, spazio al confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Una volta entrato in studio, Mirko ha parlato della sua delusione per essere stato eliminato dal reality condotto da Alfonso Signorini:

Non va benissimo, mi manca la casa, mi mancano tutti gli inquilini. Non me l'aspettavo. Se mi sono dato una ragione? Da quello che ho visto non sono stato eliminato per quello che ho dato dentro la casa, ma per il triangolo. Sicuramente la maggior parte si aspettava che io prendessi una decisione. Ma io non sono entrato al GF per quello. Fare del bene a una significava fare del male all'altra e io, per senso di protezione, non riuscivo a prendere una posizione.

Come hanno reagito Perla e Greta all'uscita di Mirko

Alfonso Signorini, allora, si è collegato con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Un video ha mostrato la loro reazione all'uscita di scena di Mirko Brunetti. Entrambe si sono dette dispiaciute dell'esito della nomination. Greta ha commentato: "Mi ha lasciato un vuoto immenso, non pensavo". E Perla: "Ora che Mirko non c'è più inizia il percorso mio e suo". Dopo la tristezza iniziale, il clima è cambiato. Greta Rossetti ha confidato: "Ho capito che diceva le stesse cose sia a me che a Perla. Non posso credere che sia innamorato di due persone, è impossibile. È come quando l'uomo ha la moglie e l'amante". E Perla: "Non è normale ciò che lui stava facendo nei confronti di entrambe".

Il confronto tra Greta, Mirko e Perla

Greta Rossetti ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Non credo possa amare due donne. L'amore può provarlo solo per una persona". E Perla Vatiero ha precisato: "Ho detto che lo vedevo come padre dei miei figli, perché ha dei valori, dei principi, è una bellissima persona. Ma attualmente non è la persona che vorrei". Mirko Brunetti, dallo studio, ha preso la parola:

Tra loro c'è stato un abbraccio molto finto. Mi dispiace vedervi da qui. Come mi è dispiaciuto vedervi parlare delle mie cose, è facile farlo adesso che sono fuori e non posso esprimere il mio pensiero. Non ero entrato al Grande Fratello per scegliere. Anzi, siete arrivate voi due a rovinarmi il mio percorso. Io non ho fatto le stesse cose con entrambe. Per carattere, quel mio modo di fare era perché fare del bene a una era fare del male all'altra. Con l'arrivo di Greta, gli equilibri si sono rotti come un cristallo, perché era difficile gestire quella situazione a livello emotivo e psicologico.

Perla e Greta hanno chiarito che anche se si sono date un abbraccio di conforto non si considerano alleate. Rossetti è apparsa quella più provata dal confronto, sembrava quasi trattenere le lacrime: "Mi dispiace tanto che tu ci sia andato di mezzo. Forse hai sbagliato i modi ma non lo hai fatto con cattiveria perché sei tutto fuorché una persona cattiva". Mirko, allora, ha proseguito:

Perché l'abbraccio mi è sembrato falso? Fino a un mese fa non si potevano vedere, questa è la realtà dei fatti. Quello che a me dispiace è che mai nessuna delle due si è messa nei miei panni, se avessero teso una mano per parlare tutti e tre sarebbe stato più facile. La realtà dei fatti è che chi ha pagato sono io, chi è fuori sono io e chi sta nella casa siete voi.

Perla, allora, ha fatto sapere: "Io per non far rimanere male lui, mi chiudevo in bagno a piangere" e dunque, a suo dire, prestava attenzione a questo momento di difficoltà per lui.

Alfonso Signorini invita Perla e Greta a lasciare la casa per Mirko

Alfonso Signorini ha tentato le due concorrenti: "Una di voi due se la sente di uscire dalla casa? Di lasciare il gioco per rispetto di Mirko e per stargli accanto?". Vatiero ha chiarito subito che non lo avrebbe fatto: "Lui sa benissimo che nella casa gli sono stata vicina. Se fosse il mio fidanzato uscirei, non è il mio fidanzato, altrimenti lo avrei fatto". Più titubante Greta Rossetti:

Queste 48 ore non le ho vissute bene, avevo un pensiero orientato completamente verso di lui, so quanto sta soffrendo, è stato difficile. Non lo so, metà parte di me dice di sì, metà dice di no.

Così, si è concluso il confronto.