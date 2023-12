È finita tra Ciro Petrone e Federica Caputo, la fidanzata dell’ex GF ha deciso di lasciarlo È finita la storia d’amore tra Ciro Petrone e Federica Caputo. Lo conferma l’ex gieffino nella puntata del Grande Fratello di sabat0 30 dicembre. La loro relazione terminata subito dopo l’uscita dell’uomo dalla Casa di Cinecittà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ciro Petrone e Federica Caputo si sono lasciati. Dopo averlo annunciato in occasione di una diretta Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello lo ha confermato all’inizio della puntata del GF di sabato 30 dicembre, in piena diretta. “Ho saputo che con la tua fidanzata è finita”, è stato il commento del conduttore Alfonso Signorini che ha visto Ciro annuire. La relazione tra i due sarebbe terminata subito dopo l’uscita di Petrone dalla Casa.

Perché è finita tra Ciro Petrone e Federica Caputo

Ciro, nel corso della diretta Instagram nella quale ha svelato che la relazione con la compagna Federica è terminato, ha preferito non svelare i motivi della rottura. Ma era evidente fin dal giorno in cui aveva deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà che Federica fosse contrariata dalla decisione del compagno di ritirarsi dal reality. Era stata lei stessa a chiedere a più riprese a Ciro di resistere e continuare la sua avventura nella Casa, cosa che avrebbe potuto garantire ai due ci mettere da parte la cifra necessaria a cominciare una convivenza. È probabile che sia proprio questo il motivo alla base dell’allontanamento tra i due.

Il silenzio di Federica Caputo

Per il momento, Federica ha preferito non commentare in alcun modo la notizia della rottura con il compagno Ciro. Dopo avere blindato il suo profilo Instagram – che al momento risulta privato – la giovane non ha rilasciato alcuna dichiarazione che spieghi la fine della relazione con il compagno. Già in passato, Petrone era fuggito da un altro reality show. Dopo avere accettato di partecipare a Temptation Island insieme alla compagna, aveva scavalcato la recinzione che divide il villaggio dai fidanzati da quello delle fidanzate per ricongiungersi a Federica. Anche in quel caso, Caputo aveva reagito male, conscia del fatto che la decisione di Ciro di infrangere le regole li avrebbe costretti ad abbandonare il programma.