Anita Olivieri e la simpatia per l’autore del GF, Angelica nega ma Petrone la smentisce: “Parli lei” I pettegolezzi a proposto di una simpatia di Anita Olivieri nei confronti di uno degli autori del Grande Fratello sono arrivati anche agli ex gieffini Angelica Baraldi e Ciro Petrone. La prima ha provato a negare ma è stata immediatamente smentita dall’ex coinquilino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano a circolare sui social indiscrezioni sempre più numerose a proposito di una simpatia di Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello, nei confronti di uno degli autori del reality. È stata proprio Anita, parlando troppo in più di un’occasione, a lasciare intendere l’esistenza di un legame con uno degli addetti ai lavori, gesti e parole che sono stati immediatamente captati dagli spettatori del reality show e rilanciati in rete insieme alle teorie più disparate. A commentare il pettegolezzo che riguarda la concorrente sono stati due degli ex protagonisti della trasmissione che, tuttavia, si sono trovati curiosamente in disaccordo tra loro.

Angelica Baraldi smentisce il flirt tra Anita e l’autore, ma Ciro Petrone è in disaccordo

Nel corso di una diretta su Instagram, Angelica Baraldi ha deciso di rispondere alle domande sempre più numerose a proposito del presunto flirt tra Anita e l’autore, smentendo categoricamente ogni chiacchiericcio: “Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa”. A sorpresa, però, Ciro Petrone ha immediatamente manifestato il suo disappunto, prendendo le distanze dalla smentita: “Possiamo anche smentire questa cosa, ma non possiamo saperlo Angelica”. “Non vi preoccupate perché io lo so”, l’ha contraddetto Angelica, “Non è assolutamente vero. Lei è dentro e non può farlo, ci pensiamo noi”.

Ciro Petrone: “Può smentire solo Anita Olivieri”

Petrone ha quindi ripreso la parola per tornare sull’argomento, rendendo nota la necessità che sia proprio Anita a fare chiarezza su questo aspetto della sua partecipazione al GF diventato chiacchierassimo sui social: “Ma che ne sai te? Te l’ha detto? Sicuramente non sarà vero, ma non possiamo smentirla noi se non lei. Ho capito, noi possiamo dire che non è vero, ma non lo sappiamo. Lo sai com’è? Poi passiamo per quelli…". Quindi ha cambiato discorso: "Io voglio dire una cosa su Anita perché ci tengo. Ho visto tanti commenti contro Anita e ci può anche stare per come uno vede le ose da fuori. È tutto molto soggettivo. Però da dentro posso dirvi che Anita è veramente una persona verissima, simpatica, stava al gioco su tutto”.