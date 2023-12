Gaffe della regia al GF, il microfono resta aperto e un autore parla di Anita Olivieri Gaffe della regia del Grande Fratello. Durante una chiacchierata tra Rosy Chin e Federico Massaro in cui si parlava di Anita Olivieri, si sente chiaramente uno degli autori del reality commentare una conversazione, riferendosi alla gieffina.

Nella storia del Grande Fratello non sono mai mancate incursioni improvvise da parte degli autori che hanno lasciato di stucco tanto il pubblico a casa quanto gli inquilini. Il più delle volte, però, si è trattato di incursioni involontarie, tra microfoni aperti e regie incustodite, ebbene anche stavolta uno degli autori è intervenuto commentando una conversazione tra Federico Massaro e Rosy Chin, mentre parlavano di Anita Olivieri. I fan del reality si sono scagliati immediatamente contro il programma, perché dalla frase pronunciata, sembrerebbe che tra la gieffina e uno degli autori ci sia una certa confidenza.

Rosy e Federico sentono l'audio della regia su Anita

Il video che è circolato sui social vede Rosy Chin intenta a parlare con Federico, mentre prova a spiegargli che tipo di persona sia Anita. La chef, infatti, dice: "Anita è molto preziosa, è speciale. Lei è autentica e sincera. Devi darle il tempo di avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice. Anche solo chiacchierarci. Se sforzi e la rincorri". Improvvisamente, ad interrompere il dialogo è una voce che si sente chiaramente dai microfoni, ed è di uno degli autori che dice: "Sta parlando di Ani con quella". I due gieffini perplessi si guardano, chiedendosi cosa fosse accaduto, tanto che il nuovo arrivato esordisce dicendo: "Grande, ehi, cosa hai detto?" sperando di ricevere una risposta.

L'accusa dei fan del GF

Tantissimi i commenti al video che gridando alla farsa, dal momento che sembra ci sia una certa confidenza tra Anita e uno degli autori che, infatti, le si rivolge dandole un diminutivo, mentre apostrofa Rosy Chin chiamandola "quella", notato anche dalla diretta interessata che si è anche stranita nell'udire questo messaggio. Secondo i fan del reality, Anita conoscerebbe uno degli autori, che in più occasioni avrebbe definito come un "suo amico", cosa che a molti non è andata giù perché non sarebbe corretto nei confronti degli altri inquilini che non hanno lo stesso rapporto confidenziale.