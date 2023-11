“Houdini personaggio biblico”: la gaffe di Anna Pettinelli con Dua Lipa, ma la speaker smentisce Intervistando Dua Lipa a RDS, Anna Pettinelli ha definito Houdini un “personaggio biblico”. “Era una persona vera”, ha risposto la cantante, pensando che il significato fosse quello di “personaggio della Bibbia” e che l’intervistatrice avesse commesso una gaffe. Ma la speaker non ci sta: “Intendevo leggendario, non perché non so chi sia”.

A cura di Elisabetta Murina

Sta facendo il giro dei social un video in cui Anna Pettinelli intervista Dua Lipa. La speaker di RDS, anche coach di Amici 23, ha commesso una gaffe definendo l'illusionista Harry Houdini, morto nel 1926, un "personaggio biblico". L'intervistatrice, però, poco dopo è intervenuta per chiarire il fraintendimento che si è creato, spiegando di non aver commesso nessun errore: "Si chiama ‘lost in traslation' quello di cui si sono occupati i giornali americani'".

La gaffe di Anna Pettinelli mentre intervista Dua Lipa

Speaker di RDS, Anna Pettinelli ha avuto modo di fare una breve intervista a Dua Lipa. Una delle domande che ha fatto alla sua ospite è stata: "Come mai sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico o no?". La risposta della popstar, il cui ultimo singolo si chiama proprio come il noto illusionista, è stata: "Bhe, Houdini è stata una persona vera". Dalle sue parole, quindi, pare che l'intervistata abbia inteso l'espressione "personaggio biblico" come appartenente alla Bibbia e non nel significato che Pettinelli avrebbe voluto, quindi molto grande vista la sua importanza storica.

La sua spiegazione

Dopo che il video della sua frase è diventato virale sui social, in particolare su X, Pettineli ha deciso di intervenire spiegando la sua versione dei fatti: ha usato l'aggettivo biblico intendendo "personaggio leggendario" e non perché non sapeva di chi si trattasse. "Si chiama ‘Lost in traslation' quello di cui si sono occupati i giornali USA a proposito della mia mini intervista a Dua Lip", ha precisato la speaker sui social. E ha poi aggiunto: