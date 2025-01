Damiano David e la dedica alla fidanzata Dove Cameron: “La più bella, dolce e amorevole. Ti amo angelo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Continua la storia d'amore tra Damiano David e Dove Cameron. In questi giorni, la cantante e attrice ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno e il suo fidanzato l'ha sorpresa con una romantica dedica. Su Instagram ha espresso quanto Dove sia importante per lui e ha ammesso di essere ancora incredulo all'idea che una ragazza così speciale sia la sua fidanzata. La relazione tra Damiano David e Dove Cameron va avanti da più di un anno, i due convivono a New York e sembrano più uniti che mai.

La dedica di Damiano David alla fidanzata Dove Cameron

Il 15 gennaio, Dove Cameron ha compiuto 29 anni. Il suo fidanzato, Damiano David, in occasione del suo compleanno le ha rivolto una romantica dedica sul suo profilo Instagram. L'ex cantante dei Maneskin, che di recente ha dato il via alla carriera solista, ha pubblicato una serie di scatti della fidanzata. Ad accompagnare le foto, la dedica:

Buon compleanno alla più bella, intelligente, amorevole, dolce, sensuale, premurosa, divertente, di talento, di supporto e incredibile persona che io abbia mai incontrato. Ancora non riesco a credere che tu sia la mia fidanzata. Ti amo angelo.

Damiano David e l'amore con Dove Cameron dopo Giorgia Soleri

Dopo una lunga relazione con Giorgia Soleri, Damiano David ha ritrovato l'amore con la cantante e attrice Dove Cameron. I due stanno insieme da più di un anno e il cantante sembra essere felice con lei. Dal canto suo, Dove Cameron ha confidato che le sarebbe piaciuto conoscerlo prima: "L'anno più veloce della mia vita, vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre". Attualmente vivono insieme a New York. Un desiderio, quello di convivere, che Damiano aveva anticipato in un'intervista rilasciata a Che tempo che fa: "Lei abita a Los Angeles, io a Roma. Stiamo pensando di andare a vivere insieme".