Dove Cameron e Damiano David festeggiano il primo anno d'amore: "Vorrei averti incontrato prima" Dove Cameron e Damiano David hanno festeggiato un anno d'amore. Sui social l'attrice ha condiviso alcuni scatti del primo anno passato con il frontman dei Maneskin, accompagnandoli a una romantica dedica: "Vorrei averti incontrato prima, ti amerò per sempre".

Dove Cameron e Damiano David hanno festeggiato un anno d'amore. La relazione tra il frontman dei Maneskin e l'attrice procede a gonfie vele e da tempo i due vivono il loro sentimento davanti ai flash dei fotografi e sui social, senza più nascondersi. Il 14 ottobre di un anno fa sono diventati una coppia e, 365 giorni dopo, hanno celebrato il primo anniversario insieme.

Dove Cameron e Damiano David festeggiano un anno d'amore

"L'anno più veloce della mia vita, vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre", ha scritto Dove Cameron su Instagram nel condividere alcuni scatti con Damiano David. Si tratta di brevi video e foto che raccontato il primo anno passato insieme, tra romantici baci, momenti divertenti, serate insieme e occasioni di sostenersi uno con l'altra. I due erano stati avvistati insieme per la prima volta proprio nel 2023, prima in Brasile e poi a New York e Los Angeles. La prima apparizione in pubblico risale però a febbraio di quest'anno, in occasione dei Grammy Awards.

La storia tra Dove Cameron e Damiano David

Le prime indiscrezioni sulla loro frequentazione sono iniziate a circolare nel 2023, diffuse dal settimanale Chi. In quel periodo il cantante era reduce dalla rottura con Giorgia Soleri, con cui aveva avuto una lunga storia d'amore. A febbraio di quest'anno, solo qualche mese più tardi, il frontman dei Maneskin aveva ufficializzato la storia con Dove Cameron, attrice americana, di tre anni più grande, in occasione dei Grammy Awards. I due si erano scambiati un romantico bacio sul red carpet. Anche se vivono distanti, stanno pensando di andare a convivere, come ha raccontato di recente il cantante a Fabio Fazio nello studio di Che Tempo che fa: "Stiamo pensando di andare a vivere insieme. Lei è a Los Angeles, io a Roma, vedremo come fare".