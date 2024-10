video suggerito

Chi è Damiano Michieletto, il regista teatrale che ha sfilato con Ambra Angiolini sul red carpet Ambra Angiolini e Damiano Michieletto hanno sfilato insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Michieletto, 49 anni, è un regista teatrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano Michieletto, che ha sfilato al fianco di Ambra Angiolini alla Festa del Cinema di Roma, ha 49 anni ed è un regista teatrale. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme in occasione del red carpet dell'evento, facendo il debutto come coppia. Entrambi hanno alle spalle relazioni importanti, Angiolini con Francesco Renga (da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo), Michieletto con l'attrice Giulia Vecchio. Il regista è padre di Daniel e Viola.

Chi è Damiano Michieletto, la carriera del regista teatrale

Damiano Michieletto, nato a Venezia il 17 novembre del 1975, è un regista teatrale conosciuti e apprezzato nel settore. Michieletto ha alle spalle esperienze nei maggiori teatri italiani e internazionali, non solo il Teatro alla Scala di Milano o il Teatro La Fenice di Venezia ma anche la Royal Opera House di Londra o l'Opernhause di Zurigo. Gianni Schicchi è il film che nel 2021 ha segnato il suo debutto alla regia cinematografica. Nel 2017 il 49enne ha collaborato alla seconda edizione del programma Stasera Casa Mika su Rai 2 e nel 2020 è stato autore, ideatore e conduttore del programma Il volo del calabrone su Rai 5.

Damiano Michieletto e Ambra Angiolini sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma

Damiano Michieletto e Ambra Angiolini insieme alla Festa del Cinema di Roma

Damiano Michieletto e Ambra Angiolini sono apparsi insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L'attrice, tra gli ospiti della premiere del film Eterno Visionario di Michele Placido, è stata accompagnata dal regista teatrale. Negli scatti è palpabile la complicità tra loro, i due si scambiano sguardi d'intesa e sorrisi ma non scatta nessun bacio. Ambra Angiolini è stata legata per molti anni a Francesco Renga, con cui ancora oggi è rimasta in buoni rapporti. Dal 2017 al 2021 è stata al fianco di Massimiliano Allegri e di recente ha avuto una storia con Andrea Bosca, finita nel 2023. Damiano Michieletto, invece, ha avuto una relazione con Giulia Vecchio, conosciuta per la serie Il Paradiso delle Signore.