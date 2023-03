Ambra Angiolini presenta Andrea Bosca in famiglia, le foto della cena con i figli Ambra Angiolini è innamorata. L’attore Andrea Bosca è volato a Milano per assistere allo spettacolo teatrale della compagna. Finita la performance, tutti a cena. C’erano anche i figli dell’attrice.

A cura di Stefania Rocco

Ambra Angiolini è tornata a innamorarsi e, a giudicare dalla scelta di ufficializzare la relazione sui social, sembrerebbe fare sul serio. Accanto a lei da qualche tempo c'è il collega 42enne Andrea Bosca, del quale si sarebbe innamorata sul set della fiction di Rai1 Protezione civile nella quale hanno recitato entrambi. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che li mostravano insieme, ecco che è proprio l'attrice 45enne a ufficializzare questo rapporto.

Andrea Bosca a teatro per applaudire Ambra

La prima Instagram story che ufficializza il rapporto con Bosca è arrivata qualche ora fa. A pubblicarla è stata Ambra che ha fotografato il fidanzato, volato a Milano per applaudirla al teatro Carcamo, dove l'attrice andava in scena con lo spettacolo "Il Nodo". Dopo la performance, Bosca ha cenato insieme ad Ambra, ai genitori di lei, Doriana e Alfredo, e a Yolanda (19 anni) e Leonardo (16 anni), i figli nati dal legame finito tra Angiolini e Francesco Renga. Quelle Instagram story ufficializzano un legame nel quale l'attrice sembrerebbe avere investito e che è cresciuto lentamente, lontano dai riflettori. Una novità per Ambra che con i precedenti compagni era finita in più di un'occasione sulle copertine delle riviste di gossip.

L'ultimo legame importante è stato quello con Massimiliano Allegri

Con Bosca, collega e coetaneo, Ambra sembrerebbe avere ritrovato la serenità dopo gli anni difficili seguiti alla separazione da Massimiliano Allegri. Proprio con l'allenatore, l'attrice ha vissuto la sua ultima relazione importante. Il legame con Andrea sarebbe cresciuto poco a poco. L'inizio ufficiale del loro rapporto risalirebbe alla scorsa primavera quando i due, entrambi a Stromboli, hanno recitato sul set della fiction Protezione civile. A quasi un anno da quel momento, quel legame dimostra di essere diventato importante.