Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato, le foto con Andrea Bosca dopo la rottura da Allegri Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore: il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l’attrice in compagnia di Andrea Bosca, a sua volta attore e regista, mentre si scambiando teneri baci. Pare che i due si siano conosciuti sul set della fiction girata a Stromboli.

Ambra Angiolini ha ritrovato l'amore. Dopo la turbolenta storia con Massimiliano Allegri, l'attrice è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di Andrea Bosca, a sua volta attore e regista. Si tratta della prima volta che i due vengono avvistati insieme e pare che si siano conosciuti sul set delle fiction girata a Stromboli la scorsa estate.

Le foto di Ambra Angiolini e Andrea Bosca

A rendere pubblica la nuova storia di Ambra Angiolini, per la prima volta, è stato Diva e Donna. Il settimanale ha paparazzato l'attrice in compagnia di Andrea Bosca: lei trascina una valigia in tutta fretta, mentre lui le sta accanto, quasi a non volerla lasciare andare. I due poi si scambiano carezze e un bacio appassionato. Pare che la loro, al momento, sia una relazione a distanza: Ambra Angiolini infatti vive a Milano, mentre l'attore a Roma. Non è chiaro sapere da quanto tempo si frequentino, ma è probabile che la scintilla sia scattata la scorsa primavera-estate, durante le riprese della fiction sulla Protezione Civile a Stromboli, durante le quali è anche scoppiato un incendio sul set.

Chi è Andrea Bosca, nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Andrea Bosca ha 43 anni, è originario di Canelli (Piemonte) ed è un attore e regista. Negli anni ha costruito la sua carriera sia sul piccolo che sul grande schermo. Al cinema ha recitato in diversi film, come Si Può fare e Magnifica Presenza, mentre in tv ha fatto parte del cast di serie come Made in Italy e Makari, dove ha interpretato il personaggio di Teodoro, capo di Suleima. Poi è stato chiamato, insieme ad Ambra Angiolini, per la fiction sulla protezione Civile ambientata a Stromboli. Pare che proprio qui i due si siano incontrati per la prima vola e sia scattata la scintilla.