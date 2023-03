Parla Andrea Bosca, fidanzato di Ambra Angiolini: “La mia vita privata è molto felice” Andrea Bosca, attore e nuovo compagno di Ambra Angiolini, parla per la prima volta della storia d’amore con la collega. “La mia vita privata è molto felice”, ha ammesso.

A cura di Stefania Rocco

Insieme da mesi, solo di recente Andrea Bosca e Ambra Angiolini sono usciti allo scoperto. Lo hanno fatto utilizzando il profilo Instagram dell’attrice che, per la prima volta dalla fine della relazione con Massimiliano Allegri, è tornata a mostrarsi in pubblico con un uomo in grado di farle battere il cuore.

Ambra Angiolini aveva già ufficializzato la relazione

Era accaduto a margine di uno spettacolo teatrale di Ambra, al quale Bosca aveva assistito. Una volta dietro le quinte, terminata la performance, l’attore era stato fotografato mentre cenava insieme alla compagna e alla sua famiglia, compresi i figli nati dal legame con Francesco Renga e i genitori dell’ex ragazza di Non è la Rai. Quel momento di felicità dimentica aveva colpito a tal punto l’attrice da spingerla a uscire allo scoperto, postando su Instagram qualche video della cena in questione.

Che cosa ha detto Andrea Bosca di Ambra Angiolini

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l’attore ha preferito non sbottonarsi eccessivamente sul suo privato. Ha ammesso, però, di essere sentimentalmente coinvolto: “Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”. Non ha osato esporsi eccessivamente ma è chiaro che considera il rapporto con Ambra importante al punto da ammettere la felicità che caratterizza questo periodo della sua vita. L’attrice, per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a questo nuovo e travolgente legame. Ambra e Bosca si sono conosciuti sul set di “Protezione civile”, fiction girata a Stromboli che sarà trasmessa su Rai1 prossimamente. La loro storia d'amore, tenuta rigorosamente lontana dal clamore mediatico, sarebbe diventata per entrambi rapidamente importante.