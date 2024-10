video suggerito

Chi è Simone Bozzelli, il regista che ha sfilato sul red carpet di Roma con Asia Argento Simone Bozzelli, regista 30enne, ha diretto il video I Wanna Be Your Slave dei Maneskin e nel 2023 è uscito Patagonia, il suo primo film. Dopo essere apparso al fianco di Asia Argento sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, sono circolate diverse indiscrezioni di un’ipotetica relazione tra i due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Bozzelli, regista 30enne, ha sfilato al fianco di Asia Argento sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Molti credevano che l'apparizione in coppia all'evento fosse un modo per ufficializzare la loro relazione ma tra i due c'è solo profonda complicità e grande affetto. A smentire i rumors su una storia d'amore tra i due è stata Asia Argento.

Chi è Simone Bozzelli, la carriera del giovane regista italiano

Simone Bozzelli, classe 1994, è diplomato in Media, Design e Arti Multimediali alla NABA nel 2017, nel 2020, invece, ha conseguito una laurea presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha esordito con Mio Fratello e Loris sta bene. Successivamente il suo cortometraggio Amateur è stato premiato alla 34^ Settimana della Critica di Venezia mentre J'ador ha vinto nell'edizione successiva dello stesso Festival. Simone Bozzelli ha diretto il video della canzone I Wanna Be Your Slave dei Maneskin (che si è aggiudicato l'MTV Music Awards come Best Alternative Video). Patagonia è il suo primo lungometraggio. Sul profilo Instagram del giovane regista sono tanti i post relativi al suo lavoro.

Asia Argento e Simone Borzelli sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, presso l'Auditorium Parco Della Musica il 22 ottobre 2024 a Roma, Italia.

Asia Argento smentisce la storia d'amore: il commento di Simone Bozzelli

Simone Bozzelli e Asia Argento hanno sfilato insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Il giovane regista ha condiviso le foto dell'evento sul proprio profilo Instagram, accompagnando gli scatti dalla didascalia: "Serata di apertura con la mia anima gemella". Tra i commenti, anche quello di Asia Argento che si è lasciata andare ad una rivelazione: "Per la prima volta nella mia vita a mio agio grazie a te". Anche lei ha condiviso sul suo profilo Instagram le fotografie accanto a Bozzelli, dedicandogli parole piene d'amore ma che sementivano una relazione tra loro: "Sarà che Longlegs è un film horror (fra l'altro paurosissimo) quindi per me uno spasso, sarà che l'ho visto con Simone che amo alla follia anche se non è il mio fidanzato ma ieri sera alla Festa del Cinema di Roma mi sono sentita stranamente a mio agio e mi sono divertita un sacco".