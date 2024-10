video suggerito

Asia Argento smentisce la relazione con Simone Bozzelli: "Lo amo alla follia ma non stiamo insieme"

Sembrava l'inizio di una storia d'amore, ma non è andata così. Tra Asia Argento e Simone Bozzelli c'è solo grande complicità e profondo affetto. Molti credevano che la loro apparizione sul red carpet della Festa del Cinema di Roma fosse un modo per ufficializzare la loro relazione, ma è stata Asia Argento a fare chiarezza sulla situazione tramite un post condiviso su Instagram.

Asia Argento nega la relazione con Simone Bozzelli: "Lo amo alla follia"

Asia Argento ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma mano nella mano con Simone Bozzelli, regista 30enne. Le effusioni e i sorrisi complici tra i due hanno tratto in inganno i presenti, convinti che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Poco dopo, però, la figlia del famoso regista dell'orrore, ha fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto tramite un post condiviso su Instagram. A corredo degli scatti con Bozzelli, Asia Argento ha scritto: "Sarà che Longlegs è un film horror (fra l'altro paurosissimo) quindi per me uno spasso, sarà che l'ho visto con Simone che amo alla follia anche se non è il mio fidanzato ma ieri sera alla Festa del Cinema di Roma mi sono sentita stranamente a mio agio e mi sono divertita un sacco". Tra i commenti è spuntato anche quello del giovane, un semplice: "Ti voglio bene".

Simone Bozzelli su Asia Argento: "Serata con la mia anima gemella"

Anche sul profilo Instagram di Simone Bozzelli è apparso un carosello di fotografie che lo ritraevano al fianco di Asia Argento in occasione del red carpet della Festa del Cinema di Venezia. A corredo di quegli scatti, il giovane regista ha lasciato un messaggio dedicato ad Argento, descritta come una persona molto importante nella sua vita: "Serata di apertura con la mia anima gemella". Parole che hanno fatto eco a quelle di Argento, che tra i commenti si è lasciata andare ad una rivelazione: "Per la prima volta in vita mia ero a mio agio grazie a te".