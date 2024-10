video suggerito

Pace fatta tra Asia Argento e Selvaggia Lucarelli: "Ci siamo trovati su territori comuni" Pace fatta tra Asia Argento e Selvaggia Lucarelli: "Anna Lou è bravissima", "L'ho cresciuta da sola e si vede". Poi: "È passata tanta acqua sotto i ponti, ci siamo trovati su territori comuni". La stoccata a Morgan.

Si fa presto a dire Selvaggia Lucarelli "ospite" a Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Più che un'ospitata, è sembrato un agguato. Non solo il battibecco ferocissimo (e twittatissimo) con Alba Parietti, ma pure l'incontro scuola-famiglia con Asia Argento sulla bontà di Anna Lou Castoldi. La giudice di Ballando con le stelle ritorna sulla sua idea già espressa in diretta tv: "Anna Lou è fantastica. Io non so come sia sopravvissuta con due genitori così. È una ragazza resiliente".

Le parole di Asia Argento su Anna Lou Castoldi

Asia Argento, nel "tribunale" del programma di Piero Chiambretti, si ritrova questa volta a confronto con Selvaggia Lucarelli a parti invertite. Su Anna Lou Castoldi, non manca di riservare una frecciatina al suo ex compagno Morgan. Perché, quando Selvaggia Lucarelli si lascia andare ai complimenti per la loro figlia, sottolineando la sua "resilienza", Asia Argento risponde orgogliosa: "L'ho cresciuta praticamente da sola. Si vede, no?".

La pace fatta tra Asia Argento e Selvaggia Lucarelli

A ben vedere, la puntata di giovedì 10 ottobre di Donne sull'orlo di una crisi di nervi suggella una sorta di armistizio tra due personaggi che in passato hanno molto battibeccato. C'è un minimo comune denominatore ed è ovviamente Morgan. Asia Argento, infatti, chiarisce che la situazione tra lei e Selvaggia è ormai chiarita: "È passata tanta acqua sotto i ponti e ci siamo anche divertite. Non era tutto finto, assolutamente no. Sentirmi giudicare dopo un ballo non è una situazione psicologicamente buona". "La tua tarantella resterà nella storia", scherza la Lucarelli mentre Asia Argento risponde: "Ho fatto la tarantella? L'avevo proprio rimossa. Ci siamo trovati su territori comuni successivamente". Il territorio comune, ça va sans dire, dovrebbe essere proprio Morgan.