Fuorionda al veleno in Rai tra Asia Argento e Rosita Celentano: “Stai seduta e non rompere il ca**o”

Asia Argento e Rosita Celentano sono state protagoniste di un confronto acceso durante le prove di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma in onda su Rai3 condotto da Pietro Chiambretti. La regista ha accusato Celentano di averle mancato di rispetto, nel momento in cui si è alzata prima di ascoltare il suo editoriale: "Nemmeno ascolta. Si fa i fatti suoi".

A cura di Sara Leombruno

Uno confronto dai toni decisamente accesi quello tra Asia Argento e Rosita Celentano nel corso dell'ultima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il comedy show in onda su Rai3 condotto da Piero Chiambretti. Le due opinioniste si sono scontrate duramente durante le prove del programma: tutto è partito da Argento, che ha accusato la collega di averle mancato di rispetto, scegliendo di alzarsi prima di ascoltare il suo editoriale. Con scarsi risultati, il conduttore è intervenuto per evitare che la lite degenerasse: "Siamo una famiglia, diciamo le cose in modo più allegro". Il video del fuorionda è stato caricato sui social sull'account ufficiale della Rai, dunque non è escluso che possa essersi trattato di una gag organizzata per incentivare gli spettatori a guardare il programma, di cui l'ultima puntata andrà in onda il 17 ottobre.

Il motivo della lite tra Rosita Celentano e Asia Argento

L’episodio si è verificato durante le prove di Donen sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo aver provato il suo editoriale, Rosita Celentano ha deciso di allontanarsi per correggere il suo testo in vista della puntata. Il suo intervento consisteva in una riflessione sulle nonne moderne, che sembrano essere più interessate alla cura del proprio aspetto fisico che a quella della famiglia. Una volta finita la lettura, prima del turno di prova di Asia Argento, Celentano ha deciso di alzarsi: "Vado a correggere", ha detto. A quel punto, la cantante e regista ha espresso il suo disappunto: "Ah, lei nemmeno ascolta la Rosita. Si fa i ca**i suoi. Rimani a ascoltare, noi abbiamo ascoltato il tuo e quindi ora tu ascolti il mio", ha urlato alla collega.

"Asia però abbassa i toni, cavolo", ha risposto Celentano. A quel punto, a placare gli animi è intervenuto Piero Chiambretti: "Dai, siamo una famiglia. Diciamo le cose in modo più allegro". Piccata la risposta di Asia Argento: "Sì, e infatti c'è sempre la rompica**o nella famiglia. Stai seduta e ascolta quella degli altri. Siamo qua, facciamo le cose insieme, poi quando abbiamo finito ci alziamo e ce ne andiamo". La conduttrice ha quindi ricordato a Asia di non poter decidere da sola i tempi del programma: "Non puoi sapere dove stavo andando, io mi stavo andando a sedere lì ma non è compito tuo, stai a fare il tuo. Invece di stare a bacchettare tutti quanti".

Asia Argento e Rosita Celentano nel cast di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

A partire dall’inizio della nuova stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Asia Argento e Rosita Celentano sono entrate a far parte ufficialmente della squadra che accompagna il conduttore Piero Chiambretti. Insieme ad Alba Parietti, le due formano il gruppo delle editorialiste fisse, volute dal conduttore per fornire il proprio giudizio sui temi più disparati affrontati in trasmissione di puntata in puntata. In uno degli ultimi appuntamenti, l'attrice e regista aveva parlato del Movimento Me Too, di cui fu una delle prime promotrici: "Con il MeToo si voleva fermare un mostro, invece il mostro è diventato il movimento stesso. Parafrasando Hollywood: è partito tutto come un documentario di denuncia alla Michael Moore per poi trasformarsi in un filmetto erotico tipo ‘Proposta indecente’. E la colpa è dei media, sono loro i veri criminali di tutta questa storia, sì, perché invece di simpatizzare con le vittime come me, che hanno denunciato, hanno manipolato e distorto le nostre storie rovinando la vita di molte di noi".