Cesara Buonamici sulle concorrenti del GF: "Non fate onore alle donne", la battuta di Alfonso Signorini Al Grande Fratello 2024 sembra essere nata una spaccatura tra le donne della Casa, in particolare tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. "Alimentate guerre pettegole tra donne, non fate onore a nessuno", ha commentato Cesara Buonamici. La battuta di Alfonso Signorini.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello 2024 sembrano essersi create le prime ‘fazioni al femminile". Da una parte Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittori Minghetti e dall'altra le restanti ragazze, tra cui le Non è la Rai e Yulia Bruschi. Nella puntata del 21 ottobre, Alfonso Signorini le ha messe faccia a faccia e ha chiesto anche alle opinioniste in studio cosa ne pensassero.

Un nuovo confronto tra Yulia e Jessica

Dopo aver mostrato un filmato degli ultimi giorni, Yulia ha spiegato per quale motivo non riesce ad andare d'accordo con Jessica, nonostante i continui confronti: "Sminuiva la mia persona, dice che sono una miss, quindi le ho detto che era invidiosa. Mi ha definito una iena, ho cercato di smorzare la situazione ma non è stato possibile". L'ex cantante dei Gazosa ha provato a spiegare il suo punto di vista, ma tra le due non si è arrivate a una svolta, alimentando ancora di più una sorta di spaccatura nella casa.

Il parere di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

Sentite le concorrenti, Signorini ha chiamato in causa le opinioniste e ha chiesto loro un parere sulla vicenda. Beatrice Luzzi ha spiegato: "A pelle sto con Jessica, ma penso che il problema sia Giglio che dome con una e con l'altra". Il ragazzo infatti si è avvicinato a Julia in modo particolare, ma non nasconde anche un interesse nei confronti della coinquilina. Cesara Buonamici invece ha spiegato: "Mi dispiace vedere queste fazioni rivali femminili. L'impressione che date è che alimentate guerre pettegole tra donne, che non fanno onore a nessuno". "Quindi anche voi non fate onore alle donne", ha scherzato il conduttore con le due donne. "Alfonso, ti ci metti anche tu?", ha incalzato Buonamici con ironia, non lasciando spazio a Luzzi di ribattere sull'argomento.