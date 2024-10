video suggerito

Marco Salvati durissimo su Sonia Bruganelli: "Con la carriera tv si voleva far conoscere per quello che è"

È vero che c'è una bellissima atmosfera in televisione, sulle sponde del sabato sera di Rai1? Le protagoniste: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Il terzo, che arriva dal fondo di un tweet su X, è Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis. Accade tutto sul profilo dello Stanislav Lobotka del giornalismo televisivo, Giuseppe Candela, che commenta l'intervento della Bruganelli a Vita in Diretta: "Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista. Non ha senso tirare in ballo questo aspetto privato, considerando anche le sue uscite dure, anche quelle in tv, come opinionista". E Marco Salvati mette il carico a questo tweet: "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita". Boom. O Drop Mic. Fate voi.

Anche Selvaggia Lucarelli ha "detto la sua" sull'intervento di Sonia Bruganelli

Anche Selvaggia Lucarelli, questa settimana mediaticamente più impegnata sul fronte Barbara D'Urso, ha "detto la sua" retwittando un post di DroiteBlog: "Attacca @stanzaselvaggia ma il ruolo da vittima-moralista non le si addice. Aveva la figlia pure quando ha fatto l'opinionista per due anni al #GrandeFratello ed era lei a sminuire gli altri? La figlia guardava anche quando si è seduta per terra e ha fatto la battuta a Mariotto "Se aggiungi altri tre punti in più ti faccio uscire con Madonia" (suo attuale toy boy)?".

Non è solo tutto parte del gioco

Tutto parte del gioco? Tutto un copione del grande circo della televisione? Improbabile. I risentimenti, le stoccate – soprattutto quelle di Marco Salvati – appaiono vere. E anche molto dolorose. Gli ascolti tv di Ballando con le stelle saranno anche leggermente freddi, ma dopo la seconda puntata il clima si è surriscaldato, pronto per il prossimo sabato. Aspettiamo il terzo atto con lo spritz, le patatine e coi popcorn.