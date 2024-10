video suggerito

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: il commento di Milly Carlucci Dopo la scorsa puntata di Ballando con le stelle, è proseguito il botta e risposta a distanza tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Il commento di Milly Carlucci sulla vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milly Carlucci è intervenuta nella lite tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. In collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano, la conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato di non sapere cosa succederà nella prossima puntata perché il programma è in diretta, ma di certo farà il possibile per mettere pace. Vediamo cosa è successo tra la concorrente e la giurata e il commento di Milly Carlucci.

Cosa è successo tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa giovedì 10 ottobre, Alberto Matano ha spiegato a Milly Carlucci che le dichiarazioni che Sonia Bruganelli ha rilasciato nel suo programma hanno sollevato un vespaio. Ma facciamo un passo indietro. Nel programma Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli non è apparsa particolarmente colpita dall'esibizione di Sonia Bruganelli. Ha notato che la sua forte personalità sul palco svanisce. Ospite di Alberto Matano, Bruganelli ha accusato Lucarelli di averla ridicolizzata:

Ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una figlia a casa che ha 16 anni per cui sono la madre. Mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levare tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita. Però, quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso la brocca.

Il commento di Milly Carlucci

Alberto Matano, prima di passare la parola alla conduttrice di Ballando con le stelle, ha precisato: "Da parte di Selvaggia non ho visto l'intento di ridicolizzare Sonia, è solamente il suo ruolo che è quello di essere una giurata schietta e a tratti feroce. Selvaggia ha dichiarato: ‘Non è più mia intenzione avere a che fare con questa persona in pubblico'. Cosa accadrà?". La replica di Milly Carlucci è stata:

Leggi anche Sonia Bruganelli infortunata a Ballando con le stelle: la foto del referto medico e la replica di Lucarelli

Non lo posso sapere perché siamo in diretta, quindi guardateci. Io cercherò, come ho sempre fatto, di mettere pace con l'aiuto del nostro saggio principe del tesoretto (Alberto Matano, ndr). Vediamo se riusciamo a spargere semi di pace e di saggezza e mi sembra il caso anche perché in realtà che è successo? Niente di terribile, si può discutere, ma due persone possono sempre ragionare e arrivare a una conclusione.