Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle: tutte le tappe della lite Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli hanno avuto una lite a distanza. La concorrente di Ballando con le stelle si è infuriata dopo avere ascoltato il giudizio della giurata sulla sua esibizione. Da lì è scaturito un botta e risposta al vetriolo, che si è concluso con il proposito della giornalista e scrittrice di non avere più a che fare con l’ex moglie di Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli hanno avuto una discussione a distanza. La concorrente di Ballando con le stelle si è infuriata dopo il giudizio espresso dalla giurata sulla sua esibizione. Ritiene di essere stata ridicolizzata e che Lucarelli non abbia tenuto conto che a casa ci siano i suoi figli che la guardano. La giornalista e scrittrice è intervenuta parlando di "minori usati a scopo personale" e chiarendo di non volere più avere a che fare con Sonia Bruganelli. Un proposito arduo da realizzare visto che di certo si ritroveranno nelle restanti puntate di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha commentato la vicenda dicendosi pronta a mediare. Tutte le tappe della lite.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli sull'esibizione di Sonia Bruganelli

La discussione tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ha avuto inizio nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 5 ottobre. La giurata – assolvendo al ruolo che è stata chiamata a ricoprire – ha espresso il suo giudizio sull'esibizione della concorrente. In particolare ha rimarcato come la forte personalità della cinquantenne svanisca quando si cimenta con il ballo: "Con te succede una cosa strana, sei una donna di grande personalità, ma sulla pista sparisce la personalità, non è una questione di come balli, non balli bene, ma va bene ne abbiamo viste tante, ma diventi proprio piccola, sparisci". Bruganelli ha replicato che si aspettava più acume da lei: "Da te mi aspettavo un po’ più di acume, io sono piccola perché quella Sonia lì è una Sonia che ha aspettato 50 anni ad uscire fuori".

Sonia Bruganelli, l'infortunio e l'accusa alla giurata di Ballando con le stelle

Il referto medico di Sonia Bruganelli

Successivamente, Sonia Bruganelli è stata ospite de La vita in diretta dove è tornata sull'argomento. Ha fatto sapere che l'esibizione era stata influenzata da un infortunio: "Avevo una costola rotta", poi ha mostrato il referto sui social. Quindi ha confidato di essersi sentita ridicolizzata da Selvaggia Lucarelli che, a suo dire, non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che a casa ci fosse sua figlia a guardarla:

Ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una figlia a casa che ha 16 anni per cui sono la madre. Mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levare tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita. Però, quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso la brocca.

Selvaggia Lucarelli replica: "Non voglio avere più a che fare con Bruganelli"

La replica di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli

Selvaggia Lucarelli ha replicato a Sonia Bruganelli su Instagram. La giurata di Ballando con le stelle ha accusato la concorrente di farsi scudo con la figlia e di non riuscire a incassare un giudizio che non è stato espresso affatto in modo aggressivo:

Mi presto a qualsiasi polemica, ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati e non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico. Sabato non è successo niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo.

E ha concluso: "La tecnica dei peggiori influencer. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli". In settimana anche l'intervento dell'autore Marco Salvati che ha commentato duramente l'esperienza televisiva dell'ex moglie di Paolo Bonolis: "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita".

Il commento di Milly Carlucci sulla lite tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

In queste ore, anche Milly Carlucci è intervenuta sul botta e risposta a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La conduttrice di Ballando con le stelle, interrogata da Alberto Matano su ciò che dovremo aspettarci nella prossima puntata del programma, ha spiegato:

Non lo posso sapere perché siamo in diretta. Io cercherò, come ho sempre fatto, di mettere pace con l'aiuto del nostro saggio principe del tesoretto (Alberto Matano, ndr). Vediamo se riusciamo a spargere semi di pace e di saggezza e mi sembra il caso anche perché in realtà che è successo? Niente di terribile, si può discutere, ma due persone possono sempre ragionare e arrivare a una conclusione.