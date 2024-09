video suggerito

Selvaggia su Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: “Sei l’unica che mi è simpatica della tua famiglia” Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha fatto il suo debutto a Ballando con le stelle. A complimentarsi con lei è stata soprattutto Selvaggia Lucarelli: “Rischi di essere l’unica che mi è simpatica nella tua famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha fatto il suo debutto a Ballando con le stelle al fianco di Nikita Perotti. Nel corso della prima puntata, in onda su Rai 1 sabato 28 settembre, si sono esibiti in un techno cha cha cha. Al termine della performance la coppia è stata accolta dagli applausi del pubblico, con Anna Lou che è scoppiata in lacrime. A complimentarsi con lei soprattutto Selvaggia Lucarelli: "Rischi di essere l'unica che mi è simpatica nella tua famiglia".

Le lacrime di Anna Lou Castoldi: "Sono felicissima"

Anna Lou Castoldi si commuove al termine della sua esibizione, con gli occhi lucidi per l'apprezzamento da parte del pubblico. "Le lacrime sono normali" ha commentato Milly Carlucci. Il primo a dare il suo giudizio è stato Guillermo Mariotto che si è complimentato per l'intesa che c'è stata tra i due e ha ricordato un particolare su sua madre, Asia Argento: "Credo di averla vestita quando era incinta di te". Fabio Canino, poi, ha rivelato di avere un debole per loro: "Avete una luce tutta vostra, siete i miei preferiti". Anche Carolyn Smith non ha fatto che apprezzarli: "Siete speciali".

Selvaggia Lucarelli su Anna Lou Castoldi: "Rischi di essere l'unica che mi è simpatica della tua famiglia"

Quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli di dare il suo giudizio rivolgendosi ad Anna Lou Castoldi ha ammesso: "Tatuaggi, piercing, al momento sembri l'unica normale qua dentro. Posso dire? Sei stata l'unica a non parlare di te in terza persona". Lucarelli ha concordato con i giudici nel dare un feedback positivo ai concorrenti: "Avete ballato molto bene, avete fatto un sacco di cose anche rispetto ad altri che sono sembrati bravi ma facendo solo due passi". In conclusione, ha aggiunto: "Anna Lou cosa devo dirti? Rischi di essere l'unica che mi è simpatica nella tua famiglia. È una cosa incredibile. Scherzo, Asia mi è simpatica".