Chi è Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento è una concorrente di Ballando con le stelle Anna Lou è la concorrente di Ballando con le stelle: 23 anni, nata a Lugano da mamma Asia Argento e papà Morgan, è un'attrice e dj.

A cura di Gaia Martino

Anna Lou è la concorrente di Ballando con le Stelle, figlia di Morgan di Asia Argento. 23 anni, nata a Lugano, in Svizzera, oggi è un'attrice e dj con la passione per la scrittura e la pittura. Fidanzata con Dora, a Fanpage.it raccontò la volontà di trasferirsi con lei fuori dall'Italia.

Chi è Anna Lou, cantante e dj: la passione per la scrittura e la pittura

Nata nel 2001, Anna Lou ha debuttato a 13 anni nel film Incompresa firmato da sua madre, Asia Argento, poi entrò nel cast della serie Netflix Baby nei panni di Aurora. Nel frattempo ha continuava a studiare: dopo il diploma al Liceo Linguistico, ha iniziato gli studi All'Accademia di Belle Arti di Roma. Oggi Anna Lou è attrice, dj e ha la passione per la scrittura e la pittura. Su Instagram – il cui profilo si chiama sexydying – condivide con i followers, oltre 60 mila, la sua arte.

Il legame con suo padre Morgan e sua mamma Asia Argento

Con papà Morgan, la dj ha avuto un rapporto tormentato. A Verissimo, nel settembre 2023, confessò di sentire la sua mancanza. "Il nostro rapporto è bello, nel senso che abbiamo delle belle conversazioni, solo che mi piacerebbe averlo di più anche nella vita quotidiana", disse. Asia Argento, in un confronto con Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato: "L'ho cresciuta da sola, si vede no?". A Ballando con le stelle, dopo la sua esibizione nella seconda puntata, Anna Lou ha raccontato che entrambi i genitori oggi fanno il tifo per lei. Sono emozionati di vederla in tv: "La prima cosa che ho visto dopo la puntata sono stati i messaggi di mio padre. Erano profondi e pieni di amore paterno. Mamma era da sola in camera e piangeva, mi avrà mandato 800 messaggi. Ricevere questo affetto dai miei genitori mi rende molto grata". È stata scelta per il programma da Milly Carlucci che conosceva Morgan e Asia Argento. La giovane concorrente, al Corriere, ha però ammesso di essersi spesso sentita angosciata per la fama dei genitori: "Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io", le parole.

Anna Lou da bambina con Morgan e Asia Argento

La vita privata di Anna Lou

Anna Lou è legata sentimentalmente a Dora, la sua fidanzata. In un'intervista a Fanpage.it parlò di lei e della loro volontà di lasciare l'Italia insieme:

Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove. Sono in Portogallo e l’energia che ho sentito qui da noi non si sente. Persino da parte delle forze dell’ordine.