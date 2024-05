video suggerito

Ambra Angiolini su Francesco Renga: “Ci diciamo ancora ti amo. Tra noi c’è stato un amore folle, mai amato così” Ambra Angiolini ha parlato del rapporto che la lega all’ex compagno Francesco Renga. I due, nonostante non siano più una coppia, sono ancora molto uniti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

958 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ambra Angiolini ha parlato dell'attuale rapporto con Francesco Renga nel corso dell'evento Il Riff incontra Ambra Angiolini tenutosi l'11 maggio. L'attrice ha spiegato che sia lei che il suo ex compagno non dimenticano di essere stati legati da "un amore folle". Ancora oggi si dicono "Ti amo" perché una volta superate la delusione e la rabbia, hanno deciso di rispettare il sentimento che li ha uniti:

Siamo abituati alla guerra ormai, in tutte le cose del mondo, e due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso suscitano dubbi, incertezze, portano scompiglio. Guardate che non è sano. È più sano credere che qualcosa davvero si possa salvare, perché è la cosa giusta.

Ambra Angiolini non frequenta Francesco Renga solo per il bene dei figli

Ambra Angiolini ha voluto sottolineare che non frequenta Francesco Renga solo per il bene dei loro figli. Ritiene sia sbagliato caricare Jolanda e Leonardo di queste zavorre. Se lei e il suo ex compagno si vedono ancora è per diventare "persone migliori":

Se non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica, se non c'è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è sano così, io superate la delusione e la rabbia, lui uguale, ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle.

Francesco Renga e Ambra Angiolini si dicono ancora ti amo

Ambra e Francesco Renga

Ambra Angiolini ha confidato di non avere mai amato qualcuno quanto ha amato Renga: "Non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell'amore, io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli". Quindi ha concluso:

Siamo contenti che ogni volta che postiamo un video tanta gente ci dica "Perché non tornate insieme?", perché è un po' l'effetto dei film d'amore che ci piace guardare. Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente.