Ambra attaccata per i “ti amo” all’ex Francesco Renga, la reazione della figlia Jolanda

A cura di Stefania Rocco

È Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga a intervenire a supporto della madre dopo gli attacchi ricevuti dall’attrice nelle ultime ore per le dichiarazioni relative al legame con l’ex compagno. L’attrice, raccontando il rapporto con l’ex compagno, aveva celebrato il grande amore che li ha uniti, parlandone come di un sentimento in grado di sopravvivere alla separazione. Dichiarazioni che sono state semplificate e “banalizzate” dagli hater dell’attrice e utilizzate per attaccarla.

Jolanda Renga: “Andiamo oltre la banalità delle parole”

Interpretando le dichiarazioni della madre nella maniera più corretta, Jolanda si è rivolta a quanti avevano criticato l’attrice, invitandoli ad ampliare i propri orizzonti e ad andare oltre l’interpretazione testuale dell’intero discorso. “Molti commenti fanno capire che c’è bisogno di discorsi come questo”, ha scritto la giovane in una Instagram story, dimostrando ancora una volta piena maturità e capacità di analisi:

Non c’entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione, dove ci sono di mezzo i sentimenti di persone che non sono solo “personaggi pubblici”. Nessuno ha l’ambizione di elargire perle di saggezza o insegnare qualcosa, ma l’aggressività e la semplicità con cui si giudicano le vite degli altri è un sintomo di quanto in realtà sia necessario che vengano diffusi discorsi d’amore come questo. Cerchiamo di andare oltre il significato più banale delle parole “ti amo” e forse sarà chiaro quello che significa “amare” qualcuno anche “dopo”. Si dice sempre che l’amore ha tante forme e poi ci scandalizziamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso da ciò che consideriamo “tradizionale”. Nessuno vi obbliga a dichiarare amore, ma questo non vi autorizza a diffondere odio.

Che cosa aveva detto Ambra Angiolini

Jolanda è intervenuta sui social a supporto della madre dopo le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima a margine di un recente evento. “Siamo contenti che ogni volta che postiamo un video tanta gente ci dica ‘Perché non tornate insieme?', perché è un po' l'effetto dei film d'amore che ci piace guardare. Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente”, aveva dichiarato l’attrice parlando del legame con l’ex compagno.