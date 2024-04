Festa a sorpresa per Ambra Angiolini, presente anche Francesco Renga: “Grazie per amore e rispetto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Festa a sorpresa per Ambra Angiolini. La showgirl ha spento 47 candeline e per l'occasione la figlia Jolanda Renga le ha organizzato un piccolo party in casa a sua insaputa. Presente anche il padre Francesco Regna e il fratello Leonardo. Sui social le immagini della serata trascorsa in famiglia e i ringraziamenti della festeggiata per il bel pensiero.

La festa a sorpresa per Ambra Angiolini

Come si vede nel video condiviso sui social, Jolanda Renga ha organizzato per la madre una piccola festa a sorpresa, invitando anche il padre Francesco Renga, il fratello Leonardo e alcuni amici. La ragazza e il padre hanno addobbato la casa con palloncini e striscioni e, poi, si sono nascosti in attesa della festeggiata. Aarrivata nel salotto di casa, Ambra Angiolini è rimasta sorpresa ed è subito corsa ad abbracciare la famiglia. Jolanda le ha poi portato una torta con tanto di candeline, che la showgirl ha spento seduta al tavolo insieme all'ex compagno e ai figli. Su Instagram ha poi condiviso il video della serata, ringraziando tutti per il bel pensiero: "Compleanno 1: si, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 h, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta".

La ‘seconda parte' del compleanno di Ambra Angiolini

Dopo i festeggiamenti in famiglia, la showgirl ha celebrato la ‘seconda parte' del suo compleanno con alcuni amici e sempre con la figlia Jolanda, accompagnata dal fidanzato Filippo Carrante. Insieme hanno trascorso una serata karaoke, indossando cappelli di piume, orecchie da coniglio colorate e divertendosi a cantare tutti insieme. "Compleanno parte seconda … di questo sono “ fatta “ , ha scritto Angiolini nel condividere sui social il video che racchiude i momenti più belli passati insieme alle persone a cui vuole bene, all'insegna del divertimento.

