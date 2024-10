video suggerito

Damiano David e Dove Cameron vivono insieme a New York, la nuova vita lontano dai Maneskin Damiano David sta vivendo una nuova fase della sua vita. Ora è a New York insieme alla fidanzata Dove Cameron con cui convive e che lo segue finché gli impegni lavorativi glielo permettono.

A cura di Ilaria Costabile

Damiano David è completamente immerso nella sua nuova vita newyorkese, insieme all'ormai inseparabile Dove Cameron. I due, come testimoniano le foto del settimanale Chi, vivono insieme nella Grande Mela, dopo un anno di relazione. Lui si sta costruendo una carriera anche da solista, ciò non significa che i Maneskin siano già un ricordo, ma per il momento, il progetto di gruppo è stato messo in stand by.

La nuova vita con Dove Cameron

I due sono stati beccati dai fotografi del settimanale, mentre rientravano dall'ospitata di Damiano David al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove ha cantato il suo nuovo singolo, Silverlines e ha anticipato anche l'uscita del nuovo brano Born With a Broken Heart, mentre lei era in studio a sostenerlo. Il rientro a casa, poi, è stato con sorpresa, perché ad aspettarli c'erano proprio i paparazzi, dai quali l'attrice ha cercato di non farsi riprendere, ma senza successo. Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, provano a stare insieme quanto più tempo è possibile e, infatti, è per questo che hanno anche pensato a New York come città in cui vivere, considerando che lei abita a Los Angeles e lui nella sua amata Roma.

Il cambiamento di Damiano David

Nel frattempo, il cantante ha lasciato quell'aura rock and roll, per abbracciare uno stile retrò, con abiti vintage, capelli gelatinati e baffetto che, quindi, si discosta completamente dalla prima immagine che Damiano ha dato di sé salendo sul palco. Intervistato da Fabio Fazio, il frontman della band italiana più amata del mondo, ha dichiarato di essersi sempre sentito diviso in due metà e che, arrivato a questa fase della sua vita e della sua carriera, ha creduto fosse arrivato il momento di darsi un'opportunità e di testare anche questo lato che, finora, non era mai venuto fuori. Questo, però, non significa rinnegare il passato, anzi, quello è sempre pronto per poter tornare da un momento all'altro.