Damiano David: "Ho visto il drama di Helena e Zeudi al Grande Fratello", poi confessa se parteciperebbe Damiano David finisce in tendenza su X per il video tratto dalla sua ultima intervista a una radio tedesca. Ha parlato del Grande Fratello, di Helena Prestes e di Zeudi Di Palma, ridendo del loro "drama": "Sono onesto, non lo guardo. Ho visto delle clip su internet perché è divertente. La gente lì impazzisce. Si sentono tutte celebrità. Entrano e fanno casini, è molto divertente". E lui parteciperebbe? "Sarebbe un guilty pleasure, mi piacerebbe stare lì come osservatore".

Damiano David finisce in tendenza su X per il video tratto dalla sua ultima intervista a una radio in Germania. Il noto cantante ha parlato del Grande Fratello, di Helena Prestes e di Zeudi Di Palma, ridendo del loro "drama" nella casa più spiata d'Italia. In promozione per lanciare il suo primo album da solista e in giro per il mondo senza i Maneskin, il gruppo con il quale è nato, ha divertito i fan confessando uno dei suoi "guilty pleasure" e se parteciperebbe mai al reality di Alfonso Signorini.

Damiano David parla di GF: "Non lo guardo ma mi divertono le clip"

La conduttrice della radio tedesca ha ammesso di seguire il Grande Fratello italiano dallo scorso dicembre e di averlo iniziato a fare proprio per la relazione tra Helena e Zeudi, così ha chiesto al suo ospite se fosse stato a sua volta tentato dalla visione del reality show di Canale 5: “Se conosco e guardo il GF? Lo conosco, è impossibile non conoscere il programma. Sono onesto, non lo guardo. Ho visto delle clip su internet perché è divertente. La gente lì impazzisce. Si sentono tutte celebrità. Entrano e fanno casini, è molto divertente”.

Il "drama" di Helena e Zeudi: il video diventa virale

In particolare, sulla relazione tra Helena e Zeudi ha commentato: “Ho saputo di questa love story ma non conosco i dettagli. So che c’è stato un po’ di drama”. Le risate hanno spesso coperto i loro commenti e la clip di quel momento è diventata virale sui social, con i fan delle due concorrenti completamente sconvolti all'idea che Damiano David fosse a conoscenza della loro ship.

Damiano rivela se parteciperebbe al GF come concorrente

Ma Damiano David parteciperebbe mai al Grande Fratello come concorrente? La risposta non è tardata ad arrivare: “Se farei il GF? No. Però sarebbe un guilty pleasure, mi piacerebbe stare lì come osservatore. Mi rendo conto che sei chiuso in una casa con venti persone per sei mesi e che impazzisci. Lo capisco. Penso che sarebbe divertente guardarlo dall’interno”. Tutto è pronto per il lancio del suo album, che arriverà sul mercato il prossimo 16 maggio, al quale seguirà una lunga tournée in giro per il mondo.