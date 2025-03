Perché Zeudi Di Palma potrebbe vincere il Grande Fratello, ingiusto ridurla a principessa del televoto tarocco

A cura di Daniela Seclì

Ma davvero Zeudi Di Palma è la rovina di questa edizione del Grande Fratello? La Miss Italia, entrata in punta di piedi, si è ritagliata via via un ruolo da protagonista, senza lanciare bollitori, senza lasciarsi andare a effusioni a favore di telecamera, senza usare insulti sessisti contro le sue compagne di avventura. In cambio ha ottenuto una morbosa indagine sulla sua sessualità e l'elezione a principessa degli hater e del televoto tarocco.

Quella che sta per concludersi è stata l'edizione degli eccessi. Chi ha esagerato, nei rarissimi casi in cui è stato punito, è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Lorenzo Spolverato, nei momenti di rabbia, ha inveito contro Shaila Gatta usando parole inaccettabili e ha tirato pugni contro il muro e gli armadi. Ilaria Galassi e Helena Prestes sono arrivate alle mani per delle sciocchezze. Le concorrenti si sono insultate dandosi della "poco di buono" a vicenda, ma con termini nettamente più volgari. Mariavittoria Minghetti ha avuto una crisi di nervi solo perché è stata interrotta mentre preparava una torta. Per non parlare delle sfuriate di Jessica Morlacchi, prima che diventasse la versione zen di se stessa. Eppure, secondo molti, la rovina di questa edizione risponde al nome di Zeudi Di Palma, che a ben guardare è stata la concorrente più mite, di sicuro tra quelli che hanno rispettato di più il pubblico.

Qualche cenno sulla sua esperienza nella casa. Zeudi Di Palma è entrata in gioco il 2 dicembre 2024. Miss Italia 2021, ma in pochi la conoscevano. Lo stesso Alfonso Signorini ammetterà: "Non sapevo chi fosse questa Zeudi". Il suo compito iniziale era mettere zizzania, come si suol dire, tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna. Era stata presentata, infatti, come colei che aveva avuto una breve frequentazione con il gieffino post Temptation Island. Insomma, uno di quei ruoli collaterali alle dinamiche del gioco che di solito permettono di tirare avanti per qualche puntata e poi uscire di scena senza lasciare traccia. Ma Zeudi ha imboccato sin da subito un'altra strada. In sintesi, ha confidato di provare dei sentimenti per Helena Prestes, poi si è avvicinata a Javier Martinez (un plot twist francamente incomprensibile, alla luce dell'interesse di Helena per il gieffino) e infine ha troncato con entrambi, mentre i due decidevano di dare una possibilità al loro amore.

Una delle (troppe) accuse rivolte a Zeudi Di Palma è quella di essersi avvicinata a Helena per strategia. Probabilmente qualcuno dimentica che nel reality c'è stata una fase in cui giustificare i comportamenti della modella brasiliana significava mettersi contro tutta la casa, ma Zeudi era là a difenderla. Quando Helena piangeva dopo le liti con Shaila Gatta, Zeudi la rassicurava. Quando Ilaria Galassi ha tentato di picchiare la modella, Zeudi si è messa in mezzo per dividerle. Se è stata tutta una strategia, l'interpretazione è stata magistrale. Ma mettiamo caso che Zeudi abbia davvero tessuto la sua tela attorno a Helena e Javier per proseguire nel gioco. Meriterebbe i commenti carichi di odio che sta ricevendo? Il Grande Fratello – sembra assurdo ma tocca ricordarlo – è solo un gioco e come tale prevede delle strategie. Dunque, anche se fosse, sarebbe lecito. I reality non sono più lo specchio della realtà dai tempi di Pietro Taricone, Cristina Plevani e Marina La Rosa.

Da quando è diventata finalista, Zeudi è stata infangata in ogni modo possibile. Helena l'ha addirittura accusata: "Mi ha sputato dell'acqua addosso". E no, è venuto fuori che non era vero niente. E poi quell'indagine costante sulla sessualità della concorrente. È davvero bisessuale? Le piacciono le donne o sta strumentalizzando questi temi per farsi amare dalla comunità LGBTQUIA+? Una pressione che di certo non incoraggerà chi guarda il reality a vivere serenamente la propria sessualità.

Ultima nota dolente: i fandom tossici. Un serio problema del Grande Fratello. Da mesi persone ossessionate dalle dinamiche della casa tentano di sabotare il televoto a favore dei loro beniamini e perseguitano chiunque attacchi il loro concorrente preferito. Ci sono anche fan di Zeudi coinvolti in queste dinamiche? Sì. Ma non solo. Accanto a componenti del fandom delle Zelena, non mancano gli Helevier e gli Shailenzo. Dunque fan di Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Secondo Striscia la Notizia, alcuni fan di Tommaso Franchi sarebbero addirittura scappati col malloppo dopo avere finto di raccogliere soldi per gli aerei da fare volare sulla casa. La stessa madre di Zeudi Di Palma, Mariarosaria Marino, ha subito minacce e calunnie come ha raccontato a Fanpage.it. I concorrenti sono direttamente responsabili del caos che si è scatenato fuori dalla casa? Ovviamente no. Né è detto che approvino queste modalità. È quindi ingiusto associare Zeudi e gli altri gieffini al clima di odio che circonda il Grande Fratello, fino a quando non lo alimenteranno direttamente. Lunedì 31 marzo andrà in onda la finale. Poi, forse, l'atmosfera si rasserenerà. Fino al prossimo reality.

